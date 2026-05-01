Cresce la squadra di Alternativa Popolare Giovani Calabria: Giuseppe Campolo nominato Responsabile Cittadino delle Politiche Giovanili di Reggio Calabria.

Alternativa Popolare consolida la sua presenza sul territorio reggino attraverso il rafforzamento strutturale della propria squadra. Viene ufficializzata oggi la nomina di Giuseppe Campolo a Responsabile Cittadino delle Politiche Giovanili di Reggio Calabria per Alternativa Popolare Calabria, un passaggio chiave nella costruzione di un progetto politico che punta al radicamento capillare e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il neo-coordinatore, Giuseppe Campolo, ha accolto l’incarico con grande entusiasmo: «Assumo questa responsabilità con la consapevolezza che il cambiamento passi dall'impegno diretto». ha dichiarato. «Ringrazio il Coordinatore Regionale di AP Calabria, Massimo Ripepi, per la fiducia e per essere un punto di riferimento politico saldo e coerente, nonché il Coordinatore Regionale Giovani, Lorenzo Scappatura, per il lavoro di coordinamento che sta permettendo al nostro movimento di crescere in modo capillare. Alternativa Popolare non intende agire isolatamente: siamo parte di una squadra più grande, quella di un Centrodestra unito che, con Francesco Cannizzaro Sindaco, rappresenta l'unica coalizione capace di garantire la reale rinascita di Reggio Calabria e che sta puntando con decisione sui giovani e sul loro impegno diretto».

Entrando nel merito delle criticità generazionali, Campolo ha tracciato la rotta del movimento giovanile: «Il mio impegno sarà totale per servire Reggio Calabria con dedizione e pragmatismo. Vogliamo essere un punto di riferimento istituzionale e costante per tutti i giovani reggini, trasformando le loro istanze in azione politica concreta. Il nostro obiettivo è invertire la rotta di una tendenza drammatica: ci batteremo affinché nessun giovane sia più costretto ad abbandonare la propria città a causa della mancanza di lavoro o per la necessità di proseguire gli studi universitari altrove. Restare deve diventare un’opportunità, non un atto di eroismo».

Con questa nomina, Alternativa Popolare Giovani Calabria ribadisce la propria volontà di essere protagonista all'interno del progetto del Centrodestra reggino, ponendo la competenza e il servizio alla comunità come pilastri per la ricostruzione sociale ed economica della città metropolitana.