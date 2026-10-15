Un nuovo passo concreto verso la costituzione dell’Area integrata dello Stretto. La mattina di venerdì 16 ottobre è già destinata ad entrare nella storia, perché le Giunte comunali di Reggio Calabria e Messina si riuniranno per la prima volta nella storia in seduta comune, e lo faranno nel luogo "neutrale" per eccellenza: lo Stretto, ospitate da Caronte & Tourist a bordo della nave Elio. Un incontro che, di fatto, darà concretamente seguito agli impegni assunti dai rispettivi sindaci, Francesco Cannizzaro e Federico Basile, dapprima a Palazzo Alvaro giorno 11 agosto e poi nel corso della conferenza stampa del 9 ottobre a Palazzo Zanca.

L'appuntamento di domani, invece, rappresenta un vero e proprio passaggio istituzionale del percorso avviato dalle due governance comunali, superando i confini amministrativi e valorizzando le potenzialità di un territorio che condivide infrastrutture, servizi, relazioni economiche e prospettive di crescita.

Al centro della seduta congiunta delle due Amministrazioni, dunque, la definizione di un documento strategico condiviso che individui gli asset prioritari dell'Area integrata dello Stretto e costituisca la base per avviare un'interlocuzione con il Governo nazionale, finalizzata alla piena attuazione del quadro normativo di riferimento, per costruire una strategia di sviluppo comune da erigere su una base solida.

La seduta comune sarà quindi l'occasione per tradurre gli indirizzi politici in un primo vero e proprio atto amministrativo univoco, con l'obiettivo di individuare strumenti di governance, risorse e modalità operative per dare concretezza al progetto.

La scelta di riunire le due Giunte e i due Consigli comunali a bordo di una nave in navigazione nello Stretto assume anche un significativo valore simbolico: il mare che separa amministrativamente Messina e Reggio Calabria diventa il luogo nel quale le due città si incontrano per programmare insieme il proprio futuro.