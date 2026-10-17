«Come amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali continueremo a sostenere ogni azione finalizzata a rafforzare il Terzo Settore e a creare un rapporto sempre più stretto tra enti locali, Governo ed Europa»

«L’incontro dedicato al Terzo Settore, promosso a Bruxelles dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra le istituzioni europee, il Governo nazionale e le realtà che ogni giorno operano nel campo del sociale. Un momento di confronto che conferma la necessità di costruire un rapporto sempre più diretto tra l’Europa e i territori, affinché le politiche comunitarie possano tradursi in opportunità concrete per cittadini, associazioni e volontari».

Lo dichiarano Ramona Calafiore, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Serena Mangano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e Demetrio Marino, assessore comunale di Fratelli d’Italia , commentando l’iniziativa che ha visto la partecipazione del Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

«Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento all’onorevole Denis Nesci per avere promosso un appuntamento di grande valore politico e istituzionale, capace di accendere i riflettori sul ruolo strategico del Terzo Settore all’interno delle nostre comunità. Allo stesso modo, la presenza del Viceministro Bellucci testimonia l’attenzione che il Governo Meloni continua a dedicare al mondo del volontariato, dell’associazionismo e dell’economia sociale, riconoscendone il contributo fondamentale alla crescita e alla coesione del Paese».

«Il Terzo Settore rappresenta una delle risorse più preziose di cui disponiamo. Attraverso l’impegno quotidiano di migliaia di operatori, volontari e associazioni, vengono garantiti servizi essenziali e risposte concrete ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione. È un patrimonio umano e sociale che merita ascolto, sostegno e strumenti adeguati per continuare a svolgere la propria missione con efficacia».

«Per Reggio Calabria e per l’intera area metropolitana, caratterizzate da una vivace e diffusa rete associativa, il confronto con le istituzioni europee assume un valore particolarmente significativo. Rafforzare il collegamento con Bruxelles significa creare nuove opportunità di sviluppo, favorire l’accesso alle risorse disponibili e valorizzare le migliori esperienze presenti sul territorio».

«L’iniziativa promossa dall’onorevole Nesci dimostra come la politica possa svolgere un ruolo fondamentale nel creare sinergie tra i diversi livelli istituzionali, mettendo al centro le esigenze reali delle comunità. È attraverso il dialogo, la collaborazione e una visione condivisa che si possono costruire percorsi capaci di generare crescita sociale, inclusione e nuove prospettive per il futuro».

«Come amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali continueremo a sostenere ogni azione finalizzata a rafforzare il Terzo Settore e a creare un rapporto sempre più stretto tra enti locali, Governo ed Europa. Ringraziamo ancora l’onorevole Denis Nesci e il Viceministro Maria Teresa Bellucci per l’attenzione dimostrata verso un settore che costituisce un presidio indispensabile di solidarietà, partecipazione e sviluppo per le nostre comunità», concludono Calafiore, Mangano e Marino.