Nel giorno della Festa dei lavoratori, il candidato a sindaco Francesco Cannizzaro ha incontrato gli operatori dello scalo reggino, sottolineandone il ruolo centrale nello sviluppo della città e ringraziandoli per l’impegno quotidiano

Francesco Cannizzaro sceglie l’aeroporto dello Stretto per il suo messaggio del Primo Maggio. Un luogo simbolico, legato alle prospettive di crescita della città, dove il candidato a sindaco di Reggio Calabria ha incontrato i lavoratori dello scalo per rivolgere loro un ringraziamento diretto.

«Un caloroso e affettuoso augurio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori di Reggio Calabria e della Calabria», afferma. Poi il passaggio centrale: «Sono qui per dirvi grazie per quello che avete fatto, per quello che state continuando a fare, ma soprattutto per quello che continuerete a fare nelle prossime notti e nei prossimi giorni».

Un riconoscimento che guarda anche al futuro dello scalo: «Mi auguro il prima possibile affinché possiamo tutti insieme organizzare questa bellissima festa, che prima di tutto è la festa della città. È un sogno che qualcuno pensava non potesse essere realizzato».

Cannizzaro insiste sul ruolo determinante dei lavoratori: «Non grazie al sottoscritto, né al presidente della Regione, ma solo grazie al vostro impegno questo obiettivo verrà raggiunto».

Infine, il gesto simbolico: «Mi sono permesso di offrirvi qualche cannolo da una delle pasticcerie più buone della città, semplicemente come segno di cortesia. Ancora grazie e buona Festa dei lavoratori».