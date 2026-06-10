La prima missione istituzionale all'estero del neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, parte da un luogo che negli ultimi anni ha cambiato il destino dell'aeroporto dello Stretto . Il primo cittadino ha pubblicato sui propri canali social un breve video girato nella sede di Ryanair a Dublino, insieme al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e al CEO della compagnia aerea Wilson.

«La mia prima missione estera da sindaco di Reggio Calabria, indovinate dove sono? A Dublino, nella sede di Ryanair, assieme al presidente della Regione per lavorare per la Calabria e per Reggio. A presto novità. Viva la Calabria», afferma Cannizzaro nel video, raccogliendo il saluto di Occhiuto e dello stesso manager della compagnia.

Parole che alimentano le attese sul futuro dell'aeroporto "Tito Minniti", protagonista negli ultimi due anni di una crescita senza precedenti grazie all'arrivo di Ryanair e al potenziamento dei collegamenti nazionali e internazionali. La visita arriva inoltre a pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo terminal partenze dello scalo reggino e mentre si guarda già alla prossima stagione invernale ea quella estiva del 2027. Sul tavolo potrebbero esserci nuovi collegamenti e ulteriori investimenti destinati a rafforzare il ruolo strategico dell'aeroporto nel sistema dei trasporti calabrese. Per il momento nessuna anticipazione ufficiale, ma il messaggio lanciato da Dublino lascia intendere che le novità potrebbero essere annunciate a breve.