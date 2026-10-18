Misure temporanee per affrontare le difficoltà negli spostamenti e garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative: la richiesta di valutazione rivolta al Sindaco
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Le difficoltà legate alla disponibilità di carburante e le possibili ripercussioni sugli spostamenti dei lavoratori riportano l'attenzione sull'organizzazione delle attività della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Sul tema interviene il Consigliere Carmelo Versace, che propone di valutare l'adozione di misure organizzative temporanee per contenere i disagi dei dipendenti e salvaguardare, al contempo, il regolare funzionamento degli uffici.
La proposta riguarda la possibilità di ricorrere a una maggiore flessibilità negli orari di lavoro, favorire il lavoro agile per le mansioni compatibili e organizzare le presenze in sede sulla base delle effettive necessità operative.
L'iniziativa prevede inoltre l'opportunità di verificare quali uffici e categorie di lavoratori siano maggiormente interessati dalle difficoltà negli spostamenti, così da individuare risposte adeguate alle diverse esigenze.
L'obiettivo è sollecitare una valutazione da parte dell'Amministrazione su possibili interventi temporanei, da attuare nel rispetto delle disposizioni vigenti e compatibilmente con le diverse esigenze.
A tal fine, Versace ha formalmente trasmesso al Sindaco Francesco Cannizzaro una lettera con la richiesta di valutare possibili interventi temporanei a sostegno dei dipendenti, affinché possano essere individuate le misure concretamente attuabili e le relative modalità di applicazione.