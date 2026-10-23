La consigliera regionale: «Sostegno agli agricoltori e dialogo con gli autotrasportatori. Grazie al lavoro dell’assessore Montuoro, è stata accolta la richiesta di istituire una Consulta dedicata al settore»

La Regione Calabria rafforza il sostegno al comparto agricolo con ulteriori 5 milioni di euro, portando a 10 milioni le risorse complessivamente destinate agli agricoltori per contrastare gli effetti del caro carburanti.

«Un intervento concreto – dichiara la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti – che testimonia l’attenzione del presidente Roberto Occhiuto verso le difficoltà delle imprese agricole calabresi, chiamate ogni giorno ad affrontare costi sempre più elevati».

Parallelamente, prosegue il confronto con gli autotrasportatori. Grazie al lavoro dell’assessore Montuoro, è stata accolta la richiesta di istituire una Consulta dedicata al settore, per garantire un dialogo stabile e individuare risposte alle criticità della categoria.

«Agricoltori, autotrasportatori e cittadini hanno bisogno di ascolto e soluzioni concrete. Gli autotrasportatori hanno dimostrato un forte senso di responsabilità, tenendo conto delle esigenze della cittadinanza e valutando la cessazione della protesta, ripristinando la piena mobilità, la regolarità dei rifornimenti e la normalità della vita quotidiana dei calabresi. Il diritto di manifestare le proprie difficoltà deve conciliarsi con la necessità di non arrecare ulteriori disagi a famiglie, lavoratori e imprese.

La Regione Calabria continua a lavorare per sostenere le imprese, favorire il confronto con le categorie interessate e limitare le conseguenze di una crisi che pesa su tutta la filiera. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra il diritto dei lavoratori a rappresentare le proprie difficoltà e la necessità di garantire la mobilità, i rifornimenti e la normale vita quotidiana dei calabresi.

Il nostro impegno – conclude Daniela Iiriti – è continuare a seguire l’evoluzione della situazione, affinché le risorse stanziate si traducano in aiuti effettivi e il dialogo avviato con le categorie produttive possa produrre risultati concreti. La Calabria ha bisogno di imprese agricole solide, di un sistema dei trasporti sostenibile e di cittadini che non debbano pagare il prezzo delle difficoltà economiche con ulteriori disservizi».