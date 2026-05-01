«Oggi più che mai sento il peso e il privilegio del ruolo che ricopro: essere Assessore alla Cultura significa anche custodire la memoria di chi ha costruito, con le proprie mani e con la propria lotta, il mondo in cui viviamo.



Il Primo Maggio – dichiara Giovanni Maiolo, vicesindaco del comune di Caulonia – è cultura popolare nel senso più profondo del termine. È la storia dei braccianti calabresi che si alzavano prima dell'alba. Dei minatori, delle operaie tessili, dei contadini che hanno resistito e che hanno scritto — con i piedi sulla terra — le pagine più belle della nostra democrazia.



Qui a Caulonia, in questa terra di Calabria che porta ancora i segni di un Sud che non si è mai arreso, il lavoro ha sempre avuto un significato diverso: non solo mezzo di sostentamento, ma atto di resistenza, di appartenenza, di identità. La nostra comunità conosce bene il valore della dignità conquistata, e sa quanto costi difenderla.



Eppure oggi dobbiamo essere onesti: c'è ancora troppo lavoro povero, insicuro, invisibile. Troppi giovani che se ne vanno. Troppa solitudine per chi resta. Il Sud continua a pagare un prezzo sproporzionato in termini di disoccupazione, di servizi negati, di futuro sottratto.



Fare cultura significa anche questo: tenere accesa la fiamma della coscienza collettiva, ricordare che i diritti non sono regali — sono conquiste di popolo, strappate con determinazione e solidarietà.



Auguro a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, a Caulonia come nel resto d'Italia, un Primo Maggio di consapevolezza, di solidarietà e di speranza concreta. Perché il futuro si costruisce insieme, o non si costruisce affatto», conclude Giovanni Maiolo, vicesindaco del comune di Caulonia.