Il Circolo "Francesco Vinci" denuncia la perdita di dei fonfi e richiama la maggioranza sulle recenti occasioni mancate e sulla gestione della cosa pubblica

Il Comune di Cittanova è stato dichiarato non ammissibile alle graduatorie definitive dell'"Avviso regionale per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti", finanziato con fondi europei. La notizia, emersa dalla pubblicazione sul BURC della Regione Calabria lo scorso 26 ottobre, attesta la perdita di 16.640,80 euro destinati a progetti per la riduzione della produzione di rifiuti plastici sul territorio.

La proposta progettuale presentata dall'Amministrazione comunale ha ottenuto un punteggio di soli 19 punti, che la colloca all'ultimo posto della graduatoria, a fronte dei 60 punti conseguiti dall'ultimo progetto ammesso al finanziamento.

La dura presa di posizione sulla vicenda arriva dal Circolo "Francesco Vinci" di Cittanova, che in una nota diffusa il 31 ottobre 2026 sottolinea come l'esclusione dal bando ambientale non sia un caso isolato. Il Circolo richiama infatti anche la mancata partecipazione del Comune al bando "Agorà Calabria" (la cui graduatoria è stata pubblicata il 27 ottobre), che prevedeva contributi fino a 50 mila euro con una copertura regionale dell'80% per iniziative di promozione turistica e culturale.

Secondo la denuncia del gruppo politico, il continuo ripetersi di opportunità mancate evidenzia gravi criticità nella capacità dell'Amministrazione guidata dal sindaco Antico di intercettare risorse esterne e predisporre progetti competitivi. Dopo due anni e mezzo a Palazzo Cannatà, la nota sollecita la giunta a spiegare ai cittadini i motivi della bocciatura e a chiarire lo stato dei lavori pubblici — per svariati milioni di euro — ereditati dalla precedente amministrazione. La nota si conclude evidenziando che la comunità meriti un'azione amministrativa basata su competenza e programmazione concreta del futuro.