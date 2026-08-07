Il consigliere comunale del Partito Democratico Giuseppe Marino è stato eletto presidente della Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Reggio Calabria. A sostenerne l’elezione sono stati tutti i consiglieri di minoranza, mentre i componenti della maggioranza si sono astenuti.

«Desidero ringraziare tutti i colleghi per le parole pronunciate durante le dichiarazioni di voto. Al di là delle diverse appartenenze politiche, ho ricevuto un’attestazione di stima sincera e trasversale che mi ha profondamente emozionato e che accresce il senso di responsabilità con il quale assumerò questo incarico», dichiara Marino.

«Intendo svolgere il ruolo di presidente di concerto con tutti i componenti della Commissione, di maggioranza e di minoranza, mettendo a disposizione l’esperienza amministrativa e politica maturata in questi anni. Lavoreremo al servizio della verità, perché i cittadini hanno il diritto di conoscere con chiarezza come viene gestita la cosa pubblica e quali siano le ragioni delle scelte compiute dall’amministrazione».

«La Commissione non assumerà un atteggiamento inquisitorio e non sarà utilizzata come uno strumento di contrapposizione pregiudiziale. Dovrà essere, invece, la sede istituzionale nella quale esercitare con rigore le funzioni di controllo e promuovere trasparenza, correttezza amministrativa e piena conoscibilità degli atti. La sua attività riguarderà tutti i settori dell’amministrazione comunale, senza preclusioni e senza intenti persecutori, ma anche senza sconti».

Marino sottolinea, infine, lo spirito unitario manifestato dal Pd: «Anche in questa occasione abbiamo provato fino in fondo a favorire il coinvolgimento e l’unità di tutte le forze politiche e civiche del centrosinistra cittadino, mostrando disponibilità anche rispetto a soluzioni diverse dalla mia elezione. Adesso è il momento di lavorare insieme, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo, nell’interesse esclusivo della città e dei reggini».