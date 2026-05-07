Un incontro pubblico per presentare il programma elettorale, le liste della coalizione e aprire un confronto diretto con il territorio. Venerdì 8 maggio, alle ore 18, Francesco Cardone sarà ospite del Circolo Sociale ArciChicchi, in via Affaccio 10, per un appuntamento che segna una nuova tappa della campagna elettorale verso le elezioni comunali del 2026.

Avvocato e Presidente del Consiglio Comunale uscente, Cardone incontrerà i soci di ArciChicchi e i cittadini del quartiere Affaccio, in un momento pensato per discutere idee, priorità e prospettive per il futuro della città. L’iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto che la coalizione sta portando avanti nei diversi quartieri e nelle periferie di Palmi.

Nel corso della serata saranno presentati ufficialmente il programma amministrativo e le liste che sostengono la candidatura di Cardone nella sfida elettorale che lo vede contrapposto a Giovanni Calabria. La coalizione punta su un equilibrio tra esperienza amministrativa e rinnovamento, con una presenza significativa di giovani candidati accanto a figure già impegnate nell’attività istituzionale degli ultimi anni.

Tra i punti centrali del programma vi è la continuità con il lavoro svolto dall’amministrazione guidata da Giuseppe Ranuccio, con particolare riferimento ai circa 25 milioni di euro di cantieri avviati sul territorio e allo sblocco delle case popolari.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai temi dello sviluppo economico e del commercio, con la proposta di un “effetto shock” per sostenere le attività locali e con il progetto “Palmi 365”, pensato per rafforzare l’offerta turistica durante tutto l’anno.

Nel dibattito troveranno spazio anche le questioni legate alla cultura e ai servizi cittadini, dalla riapertura del teatro alla nuova sede del Conservatorio, considerate dalla coalizione leve strategiche per la crescita e l’identità della città.

L’incontro si concluderà con uno spazio aperto agli interventi dei cittadini, in linea con l’obiettivo dichiarato di costruire un dialogo costante con il territorio, quartiere per quartiere.