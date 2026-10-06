«Il Governo guidato dal centrodestra ha dimostrato con i fatti di essere l’unica forza politica in grado di garantire stabilità, serietà e risposte concrete ai problemi reali del Paese. Per questa ragione la Lega sostiene con forza che la legislatura debba proseguire fino alla sua naturale scadenza di ottobre, fissando il voto per le elezioni politiche nel mese di novembre 2027».

Lo dichiara la senatrice della Lega, Tilde Minasi, intervenendo nel dibattito istituzionale sulle prossime scadenze elettorali. «Grazie al grande lavoro svolto sul fronte economico dal ministro Giancarlo Giorgetti, l'Italia sta ottenendo traguardi storici, a partire dal virtuoso rientro dalla procedura d’infrazione europea per il deficit oltre il 3% e da interventi tangibili a sostegno delle famiglie, come la misura sull'abolizione del bollo auto», afferma la senatrice.

«Pianificare il lavoro per coprire l'intero anno 2027 ci permetterà di approvare ulteriori provvedimenti economici e strutturali per i cittadini. L'attuale maggioranza è l'unica compagine capace di governare e risolvere le criticità dell'Italia: fermarsi prima del tempo per calcoli tattici sarebbe un errore che i cittadini non meriterebbero».



La parlamentare leghista delinea inoltre una precisa tabella di marcia per evitare sovrapposizioni tra le diverse consultazioni elettorali. «Per non affastellare i temi locali con quelli nazionali e rispettare l'elettorato, la norma offre già la soluzione migliore: organizzare il voto per le elezioni comunali ad aprile 2027», aggiunge Minasi. «Con questo schema avremmo ben sette mesi di distanza tra le amministrative di primavera e le politiche di novembre. Un tempo utilissimo a non accavallare le campagne elettorali, permettendo agli amministratori locali di concentrarsi sui territori e al Governo di lavorare a pieno ritmo fino in fondo».



«Il centrodestra ha dimostrato coesione e capacità di visione a lungo termine», conclude l'esponente della Lega. «Arrivare a novembre 2027 significa mettere al primo posto le esigenze reali del Paese e portare a compimento tutti gli impegni presi con gli italiani».