Passaggio cruciale per la gestione finanziaria del Comune di Gioia Tauro. Si è riunita questa mattina, nella sede municipale "Falcone-Borsellino", la Commissione Bilancio, presieduta dal consigliere comunale Giovanni Cedro, chiamata a esaminare gli atti propedeutici alla convocazione del Consiglio comunale che dovrà approvare gli equilibri di bilancio.

Alla seduta hanno preso parte il sindaco Simona Scarcella, nella veste di assessore al Bilancio, il presidente del Consiglio comunale Giulio Ranieri e il consigliere di maggioranza Antonino Rao, collegato in videoconferenza. Assenti, invece, tutti i rappresentanti della minoranza consiliare, compreso il consigliere Vincenzo Filippone.

La riunione assume particolare rilievo anche alla luce delle segnalazioni trasmesse alla Procura regionale della Corte dei Conti dopo l'ultima seduta del Consiglio comunale e delle criticità emerse dalla relazione dell'Organismo straordinario di liquidazione.

Secondo quanto riferito dal presidente della Commissione Bilancio, negli ultimi giorni è stato svolto un approfondito lavoro di verifica della situazione contabile dell'ente.

«Al fine di svolgere i lavori della commissione nella maniera più confacente alle attuali esigenze dell'ente, anche tenuto conto delle difficoltà scaturite dalla relazione trasmessa dall'Organismo straordinario di liquidazione, assieme al sindaco e al presidente del Consiglio abbiamo portato avanti un importante lavoro di preparazione e di studio di tutte le vicende contabili», ha dichiarato Cedro.

«Gli accertamenti effettuati dal responsabile del settore finanziario hanno consentito di verificare la sussistenza degli equilibri della gestione di competenza dell'amministrazione Scarcella e questo rappresenta un momento di estrema soddisfazione per tutti noi, presenti e attenti alla gestione della città. Una gestione che ci sta dando tantissime soddisfazioni e che è sotto gli occhi di tutti».

Cedro ha poi espresso rammarico per la mancata partecipazione dell'opposizione ai lavori della commissione. «Mi dispiace evidenziare che ormai è diventata una prassi quotidiana che la Commissione Bilancio sia disertata dai rappresentanti dell'opposizione e dal consigliere Vincenzo Filippone, che pure hanno presentato giustificazioni per motivi personali o di lavoro. Tuttavia la delicatezza degli argomenti trattati richiede ogni sforzo per conciliare l'attività di consigliere comunale con la propria vita privata. Il ruolo del consigliere comunale è cruciale per la vita amministrativa della città e, nel momento in cui si viene eletti dal consenso popolare, bisogna garantire una presenza costante, anche a costo di sacrificare altre esigenze».

Alla riunione era presente anche il presidente del Consiglio comunale Giulio Ranieri, impegnato nel percorso che porterà alla definizione di un nuovo piano di risanamento dell'ente, resosi necessario dopo il rendiconto dell'Organismo straordinario di liquidazione.

«In questo momento storico si decide il futuro della nostra città. Stiamo garantendo un impegno costante e quotidiano, sacrificando il nostro lavoro e i nostri interessi personali. In questi giorni gli uffici competenti, insieme al presidente della Commissione Bilancio Giovanni Cedro e al sindaco, hanno lavorato intensamente per assicurare la corretta gestione dell'ente. A loro va il mio ringraziamento per l'impegno e la dedizione dimostrati in una fase particolarmente delicata per Gioia Tauro», ha affermato Ranieri.

Il Consiglio comunale è stato convocato in prima convocazione per giovedì 30 luglio alle ore 10, nell'aula consiliare "Antonino Scopelliti", dove l'assemblea sarà chiamata ad approvare gli equilibri di bilancio.