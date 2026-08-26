Papalia: «Ciascuno faccia uno sforzo per abbassare i toni e riportare il confronto sui temi concreti che interessano i cittadini»

«Colpire il Sindaco della Città significa colpire una comunità intera. Non è in alcun modo tollerabile un gesto del genere e auspichiamo che gli autori di tale atto vengano individuati al più presto e consegnati alla giustizi». Così in una nota Antonio Papalia, esponente del circo di Fratelli d’Italia di Gioia Tauro.

«Pur riconoscendo l'importante e quotidiano lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine, alle quali va il nostro ringraziamento, auspichiamo un ulteriore rafforzamento dei controlli sul territorio, anche attraverso il potenziamento dei servizi di videosorveglianza, affinché episodi di questa gravità possano essere prevenuti e, qualora si verifichino, i responsabili possano essere individuati con tempestività».

«Gioia Tauro non merita questo. È una città che ha bisogno di serenità, fiducia nelle istituzioni e di una comunità capace di ritrovarsi unita soprattutto nei momenti più difficili».

«Ed è per questo che tutte le forze politiche e sociali devono ritrovarsi unite nella condanna e, allo stesso tempo, assumersi la responsabilità di contribuire a svelenire il clima che da tempo si respira in città, dove la semplice contrapposizione politica, sale della democrazia, si è troppo spesso trasformata in attacchi personali, tensioni e comportamenti che nulla hanno a che fare con il sano e normale dibattito pubblico».

«La politica può e deve essere confronto, anche duro quando necessario, ma tutto questo deve sempre avvenire dentro un perimetro fatto di rispetto delle persone, delle istituzioni e delle regole democratiche».

«Quando il confronto supera questi confini e diventa delegittimazione personale e contrapposizione esasperata a perdere non è una parte politica ma l'intera città».

«Per questo riteniamo necessario che, senza rinunciare alle proprie posizioni, ciascuno faccia uno sforzo per abbassare i toni e riportare il confronto sui temi concreti che interessano i cittadini. Nessuna divergenza politica può giustificare un clima nel quale l'avversario venga percepito come un nemico».

«Auspichiamo quindi che quanto accaduto rappresenti anche un momento di riflessione collettiva per tutta la città. Noi, come sempre, faremo la nostra parte, cercando di riportare il dibattito politico all'interno di un perimetro di rispetto reciproco, continuando a confrontarci anche con fermezza sui problemi e sulle scelte amministrative, ma condannando senza esitazioni ogni atto che, come questo, mette in pericolo la democrazia, la libertà delle istituzioni e il rispetto della legalitá».