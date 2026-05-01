Il messaggio: «Lavoratori, per anni colonna portante dell’operato del nostro Comune in una condizione di incertezza, oggi, grazie ad una squadra amministrativa che ha fortemente creduto nella scelta della “stabilizzazione”, sono ormai parte integrante e stabile della pianta organica»

«“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Primo Maggio oggi – si legge nella nota dell’amministrazione comunale di Casignana - significa onorare chi opera nei servizi pubblici, nelle aziende locali, nel commercio e nelle professioni. Significa anche riflettere sulle sfide che ancora ci attendono: lotta alla precarietà, garanzia di salari dignitosi e tutela inderogabile della sicurezza sui luoghi di lavoro. Non dimenticando che una giornata di festa è anche, soprattutto, una giornata di memoria, ricordiamo chi ha lottato per i diritti di cui oggi godiamo rinnovando il nostro impegno verso le nuove generazioni, affinchè possano trovare nel lavoro un mezzo di realizzazione personale e di dignità sociale.

In occasione della Festa dei lavoratori, l’Amministrazione augura un buon prosieguo ai dipendenti Comunali di Casignana. Lavoratori, per anni colonna portante dell’operato del nostro Comune in una condizione di incertezza, e che oggi, grazie ad una squadra amministrativa che ha fortemente creduto nella scelta della “stabilizzazione”, sono ormai parte integrante e stabile della pianta organica. L’essenza di questa giornata, pregna di conquiste e speranze, ci insegna che trasformare la precarietà in diritto è la base per garantire sicurezza alle famiglie e professionalità al nostro Comune. A loro e a tutti i lavoratori che con dedizione rendono un servizio alla nostra comunità, rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento e l’augurio di un buon Primo Maggio», conclude l’amministrazione comunale di Casignana.