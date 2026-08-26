Pd, Movimento Cinque Stelle, Avs, Casa Riformista, Psi, Rifondazione Comunista e +Europa sostengono Frank Benedetto e attaccano Forza Italia sulla candidatura di Fabio Roscioli
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Microphones are set on a table before a press conference of former Prime Minister and leader of the Democratic Party (PD), Matteo Renzi, a day after Italy's general elections on March 5, 2018 at the PD headquarters in Rome. The centre-left coalition led by Renzi's Democratic Party (PD), in power going into the elections, is set to pick up just 23.6 percent of the vote in Sunday's election, down on the last polling figures allowed before the election and a huge blow to the PD's chances of being part of the next government. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)
La candidatura di Frank Benedetto alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio di Reggio Calabria rappresenta «una scelta unitaria della coalizione progressista e un valore per il territorio reggino». Lo affermano in una nota congiunta Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana-Avs, Casa Riformista, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista e +Europa.
«Medico di riconosciuta esperienza, Benedetto è una figura della società civile da sempre legata a Reggio Calabria, dove ha svolto la propria attività professionale e istituzionale», sottolineano le forze politiche.
La coalizione richiama il percorso professionale del candidato: «Da direttore della Cardiologia del Gom, Benedetto ha contribuito alla crescita dell’area cardiologica. Il professionista ha maturato anche un’importante esperienza alla guida della stessa Azienda ospedaliera di Reggio Calabria. La sua candidatura nasce dunque dal territorio, dalla competenza e da una storia professionale conosciuta dalla comunità. Sul suo nome tutte le forze della coalizione progressista hanno trovato una sintesi».
Dal sostegno a Benedetto, la nota passa all’attacco nei confronti del centrodestra. «Nel silenzio e nell’afa dell’estate, Domenico Giannetta, capogruppo degli Azzurri nel Consiglio regionale della Calabria, ha abbandonato il partito ed è diventato il candidato alle suppletive di Futuro Nazionale, il movimento del generale Roberto Vannacci. Si tratta di una scelta che apre una questione politica gravissima per il partito che governa la Regione».
Nel mirino della coalizione progressista finisce soprattutto la candidatura di Fabio Roscioli: «Ancora più pesante è l’imposizione della candidatura alla Camera di Fabio Roscioli. Forza Italia si accinge a presentare nel collegio di Reggio Calabria il proprio tesoriere nazionale, avvocato di Fininvest, figura estranea alla realtà calabrese e priva di radicamento nel territorio reggino».
«Il centrodestra – accusano i partiti – sta svendendo il seggio di Reggio Calabria per il solito vizio del familismo partitico. Reggio e il suo territorio non possono essere utilizzati come merce di scambio negli equilibri dei partiti nazionali. I reggini non sono allocchi».
La nota si conclude con un duro affondo contro i vertici calabresi di Forza Italia: «Forza Italia crede che governare la Regione autorizzi il partito a compiere queste grottesche macchinazioni di potere. Le istituzioni sono al servizio dei cittadini, non dei partiti. Con l’avallo di Occhiuto e Cannizzaro, Forza Italia sta svendendo Reggio e il Reggino per badare ai propri affari politici. I cittadini non lo perdoneranno».