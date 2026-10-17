«Apprezziamo la scelta del Sindaco Cannizzaro di consentire l'accesso gratuito ai bus Atam per una settimana. Ci pare una misura intelligente e di sensibilità per il periodo che è stato determinato, ma che può avere un significato simbolico e operativo molto più a lungo termine: abbassare stabilmente il prezzo del mezzo pubblico a Reggio Calabria». Così in una nota il movimento politico La Strada.

«I costi ordinari di un biglietto sono diventati troppo alti e più che costituire un incentivo, possono dissuadere dall'utilizzare l'autobus per gli spostamenti in città, soprattutto se si tratta di fare più biglietti al giorno per incastrare linee e orari negli spostamenti.

Gli abbonamenti per gli studenti -peraltro utilizzabili esclusivamente nei giorni di apertura delle scuole- sono insostenibili per chi ha più di un abbonamento da sottoscrivere e anche chi deve acquistarne solo uno ha da pensarci su parecchio».

«Il carovita non finirà tra 7 giorni e il costo della benzina resterà certamente elevato. Questo senza considerare il valore importante che avrebbe per la mobilità e per l'educazione al bene comune l'incentivo a utilizzare i mezzi pubblici. Per questo chiediamo che l'Amministrazione Comunale con Atam metta gli abbonamenti a non più di 80 euro l'anno, senza gravare sul bilancio comunale con l'individuazione delle linee di finanziamento disponibili per questo genere di politiche della mobilità pubblica. Mettiamoci subito al confronto per arrivare insieme a questo risultato che avrebbe ricadute immediate e importanti per la cittadinanza tutta».