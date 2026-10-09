In considerazione del grave peggioramento delle condizioni meteorologiche previste, il Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha firmato l'ordinanza sindacale per disporre la chiusura. Il provvedimento dispone la chiusura precauzionale di tutte le scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, inclusi i servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia), presenti sull'intero territorio comunale per tutta la giornata di sabato 10 ottobre 2026.

La decisione è stata assunta con carattere d'urgenza a tutela della pubblica incolumità e per salvaguardare la salute di studenti, docenti e personale scolastico durante gli spostamenti quotidiani da e verso gli istituti.

ELENCO SCUOLE CHIUSE

- Polistena

-Taurianova

- Palmi

- Cinquefrondi

Le motivazioni: allerta meteo ARANCIONE

La misura precauzionale si è resa necessaria a seguito del messaggio di allertamento unificato n. 313 emesso dalla Protezione Civile della Regione Calabria. Per la giornata del 10 ottobre, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, è stata infatti dichiarata un'allerta di livello ARANCIONE per criticità idrogeologica, idraulica e temporali.

Il bollettino meteorologico prevede precipitazioni diffuse a carattere temporalesco di forte intensità, con rovesci abbondanti, forti raffiche di vento, frequente attività elettrica e locali grandinate su tutto il territorio cittadino.

Attivazione del COC e verifiche di sicurezza sugli edifici

Parallelamente alla chiusura delle scuole, è stata emessa l'Ordinanza che dispone l'immediata attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per il monitoraggio e la gestione dell'emergenza meteo[6].

Inoltre, il Sindaco ha dato disposizione ai dirigenti dei Settori Lavori Pubblici e Manutenzione di effettuare controlli e verifiche tecniche sugli edifici scolastici prima della ripresa delle attività didattiche. I sopralluoghi serviranno ad accertare l'assenza di danni alle strutture e a valutare eventuali proroghe della chiusura qualora si rendessero necessarie per la sicurezza.

Notifiche ufficiali e raccomandazioni alla popolazione

L'ordinanza è stata notificata a tutti i Dirigenti Scolastici, alla Prefettura di Reggio Calabria, all'Ufficio Scolastico Regionale, al Comando della Polizia Locale, oltre che alle società di servizio Castore SPL e ATAM SPA per la gestione della viabilità e dei trasporti. L'Amministrazione comunale e il Sindaco rivolgono un accorato invito a tutta la cittadinanza a mantenere la massima prudenza negli spostamenti durante le ore dell'allerta