I consiglieri comunali Domenico Battaglia, Francesco Catalano, Demetrio Delfino, Marcantonino Malara, Giuseppe Marino, Filippo Quartuccio, Carmelo Romeo e Carmelo Versace hanno reso noto l'esito dell'audizione svoltasi in Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal consigliere Giuseppe Marino. Nel corso della seduta sono stati auditi l'assessore alla Pubblica Istruzione Filomena Iatì, la dirigente Lucia Consiglio e il funzionario Massimo Gallo, convocati per fare chiarezza sui gravi disagi registratisi la scorsa settimana nel servizio comunale di refezione scolastica.

L'assessore Iatì ha confermato di aver ricevuto numerose segnalazioni da diverse scuole cittadine, precisando di essere intervenuta con tempestività per risolvere la problematica. Su sollecitazione dei consiglieri di minoranza, l'assessore ha garantito che verrà rimborsato un pasto a oltre 2.700 studenti, mentre la dirigente Consiglio ha assicurato che la giornata in cui si sono verificati i disservizi sarà stornata dalla fattura della ditta che gestisce il servizio. Contestualmente, il funzionario Massimo Gallo, DEC dell'appalto, ha riferito che le criticità appaiono ormai superate e che nelle ultime giornate la situazione è rientrata nella normalità.

L'approfondita analisi condotta in commissione ha consentito di individuare diverse concause all'origine del disservizio, tra cui un aumento esponenziale delle prenotazioni a ridosso della scadenza, la necessità di rimodulare il sistema di prenotazione e un guasto all'impianto elettrico delle cucine di via Aschenez. A fronte di quanto emerso, i consiglieri di minoranza hanno sollecitato una maggiore vigilanza da parte sia della componente politica che di quella amministrativa affinché simili episodi non si ripetano. Gli stessi consiglieri hanno infine espresso soddisfazione per il lavoro della Commissione Controllo e Garanzia, evidenziando come la sinergia tra funzionari, dirigenti e assessori punti a trovare soluzioni concrete e a elevare la qualità dei servizi comunali, confermando che il monitoraggio e l'ascolto delle segnalazioni sulla mensa proseguiranno anche in seguito.