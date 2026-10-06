«Seguo con grande attenzione e con profonda sensibilità la vicenda dei 30 pazienti dializzati che in questi giorni sono ricorsi alle cure del Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. La tutela delle persone croniche e fragili rappresenta da sempre una priorità assoluta per la nostra azione politica, ed è fondamentale intervenire per offrire a questi cittadini un percorso assistenziale il più sereno e agevole possibile». Lo dichiara la senatrice della Lega, Tilde Minasi, intervenendo sulle criticità organizzative emerse nella sanità reggina.



"Il Pronto Soccorso del GOM svolge quotidianamente un lavoro straordinario per gestire l'emergenza-urgenza, ed è proprio per preservare questa sua vocazione che dobbiamo alleggerire la struttura da carichi che possono trovare risposta nella medicina di territorio", afferma la senatrice. "I pazienti che necessitano di dialisi hanno il diritto di accedere alle prestazioni in maniera programmata, con percorsi dedicati e, laddove possibile, in presidi idonei e vicini al proprio domicilio, evitando inutili disagi e attese".



La parlamentare reggina evidenzia la necessità di un'azione coordinata all'interno della maggioranza di governo regionale. "Il percorso di riorganizzazione e rilancio della sanità calabrese portato avanti dal presidente Roberto Occhiuto sta affrontando nodi complessi ereditati dal passato, ed è con questo stesso spirito di collaborazione che intendo offrire il mio contributo", aggiunge Minasi. "Mi interfaccerò subito con la Regione e con i vertici della sanità territoriale per individuare soluzioni operative concrete, volte a potenziare l'offerta di cure decentrate e garantire risposte immediate alle esigenze dei pazienti".



"Il centrodestra sta dimostrando concretezza e senso di responsabilità nel risanamento del sistema sanitario calabrese", conclude l'esponente della Lega. "Con approccio costruttivo e lavoro di squadra, siamo già al fianco delle famiglie e delle strutture sanitarie per superare questa criticità e assicurare ai cittadini reggini il livello di assistenza che meritano".