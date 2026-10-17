Ieri, a bordo di una nave traghetto in navigazione tra le due sponde, si è compiuto un passo decisivo per il futuro del nostro territorio: la firma dell'accordo per l'Area Integrata dello Stretto siglato dai sindaci di Messina, Basile, e di Reggio Calabria. Un momento dal forte valore simbolico e operativo, che segna l'avvio di una sinergia istituzionale fondamentale per il rilancio del Mezzogiorno. «Esprimo la mia più profonda soddisfazione per la firma di questo accordo. Si tratta di un traguardo storico e cruciale, una visione di sviluppo condivisa che la Lega approva e sostiene con assoluta convinzione», lo afferma in una nota la senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando l'intesa raggiunta.



«Il nostro impegno a Roma sarà costante: da Senatrice del territorio sosterremo e promuoveremo ogni iniziativa e qualsiasi legge parlamentare necessaria per dare finalmente voce, forza e strumenti normativi concreti a questa nuova realtà metropolitana», aggiunge.



«Stiamo istituzionalizzando un'alleanza che esiste da sempre nei fatti, perché parliamo di un'area unita da indissolubili radici storiche, culturali e identitarie comuni. Oggi le due sponde decidono formalmente di fare sistema per competere insieme, ma è chiaro che un progetto di questa portata debba basarsi, in primis, sul potenziamento dei trasporti e dei collegamenti», procede.



«In questo quadro di rilancio complessivo, il Ponte sullo Stretto rappresenta l'opera nevralgica su tutto. Sarà l'infrastruttura decisiva, il vero volano che permetterà all'Area Integrata di abbattere le barriere geografiche e proporsi come nuovo hub strategico di tutto il Mediterraneo», conclude la senatrice.