Il candidato sindaco del Polo Civico Cultura e Legalità punta su parcheggi, accessibilità e valorizzazione del borgo: «Più vivibilità e meno barriere per restituire centralità a questo territorio»

Un momento di confronto democratico quello vissuto a Mosorrofa, durante l’incontro con il candidato sindaco del Polo Civico Cultura e Legalità, Eduardo Lamberti Castronuovo.

Nel corso della visita, il candidato ha posto l’attenzione sulle difficoltà quotidiane vissute dai residenti, senza però dimenticare il valore storico e culturale che Mosorrofa rappresenta per l’intera comunità reggina. Un borgo che, nelle parole di Castronuovo, «è un pilastro della cultura reggina, ma non può essere lasciato solo a combattere contro strade impervie e mancanza di parcheggi».

Il candidato ha quindi richiamato il profondo legame tra il territorio e la tradizione culturale cittadina, dichiarando:

«Questo è uno dei quartieri affluenti della città, ma non affluenti così affluenti della cultura cittadina. Qui - dice il candidato in un video social - sono nate le bande musicali, qui sono nati uomini che hanno fatto anche dell’amministrazione cittadina il punto fondamentale della loro vita, amministrando bene e tenendo anche conto del luogo da dove venivano.

Perché arrivare a Mosorrofa è una specie di impresa, perché con qualunque tipo di macchina si trova difficoltà: la strada è stretta e tortuosa, piena di buche e forse non è adatta per le donne incinte.

E poi il problema più forte è il problema dei parcheggi. Qui, se non si crea un parcheggio multipiano lasciando le strade libere dal parcheggio, non avremo la possibilità di muoverci.

E poi dobbiamo fare in modo che questo borgo ridia tutte quelle parti fondamentali che fanno parte della cultura cittadina».

Al centro del confronto anche il tema della mobilità e della vivibilità urbana. La proposta avanzata dal Polo Civico Cultura e Legalità punta infatti alla realizzazione di un parcheggio multipiano e a interventi strutturali capaci di migliorare accessibilità, sicurezza e qualità della vita nel borgo.

«Il nostro obiettivo? Più servizi, più vivibilità e meno barriere, per far sì che la bellezza di Mosorrofa sia accessibile a tutti», ha concluso Castronuovo.