Uniti si può: «È necessario prendere atto del fallimento di questo progetto politico e ridare la parola ai cittadini»
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A seguito delle recenti vicende che hanno interessato il Comune di Melicucco, la minoranza intende esprimere «il nostro sentito ringraziamento alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine per il lavoro svolto».
«Riponiamo, al contempo, massima fiducia nell'operato della giustizia, certi che farà il suo corso per chiarire compiutamente lo svolgimento dei fatti e le responsabilità di ciascuno, nella consapevolezza della presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, garantita dalla nostra Costituzione».
«Abbiamo ritenuto opportuno attendere alcuni giorni prima di diffondere il presente comunicato, anche in merito ai risvolti di natura prettamente politica che riguardano il nostro Comune, nella speranza che l'Amministrazione Comunale assumesse una posizione pubblica».
«Tuttavia, anche alla luce dell'episodio che vede coinvolto il Sindaco - sebbene lo stesso non risulti indagato, come ci teniamo a precisare - per come illustrato direttamente dal Procuratore Borrelli in sede di conferenza stampa, e non sulla base di congetture o ricostruzioni giornalistiche, ci saremmo aspettati un sussulto di orgoglio da parte dello stesso».
«La responsabilità politico-amministrativa, è bene ricordarlo, si muove su un piano distinto da quello giudiziario. Il quadro politico- amministrativo che si è venuto a creare compromette inevitabilmente la serenità, l'efficacia e la credibilità dell'azione di governo locale.
Per il bene superiore della nostra comunità e al fine di restituire dignità e stabilità alle Istituzioni, chiediamo pertanto le immediate dimissioni del Sindaco».
«È necessario prendere atto del fallimento di questo progetto politico e ridare la parola ai cittadini, per garantire al paese la guida forte e trasparente che merita».