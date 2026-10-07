Oggi pomeriggio, a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è tenuto un incontro tra il Sindaco Francesco Cannizzaro e Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della Società Stretto di Messina. Un incontro che segue ad altri avvenuti a Roma nei mesi scorsi.

Al centro dell’incontro odierno, durato circa due ore, le opere connesse al Ponte sullo Stretto di Messina, da realizzarsi per il potenziamento infrastrutturale della Città di Reggio.

A margine dell'incontro tra Cannizzaro e Ciucci è seguito un approfondimento con le parti tecniche, che di fatto segna l’avvio di una interlocuzione ufficiale tra gli enti. Nei prossimi giorni, infatti, si avvieranno formalmente le procedure tra la Società Stretto di Messina e il Comune di Reggio Calabria per l’individuazione dei progetti da sottoporre al vaglio del Ministero delle Infrastrutture, così da accelerare l'iter degli interventi destinati a costruire la città del futuro che l'Amministrazione Cannizzaro ha già in mente.