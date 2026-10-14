Questa mattina il Sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, ha incontrato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nell'ambito di un confronto istituzionale dedicato alle principali tematiche strategiche che interessano la Città di Palmi e l'area della Piana.

All'incontro ha partecipato anche il consigliere regionale Giuseppe Mattiani.

Numerosi gli argomenti affrontati nel corso del confronto, dalla sanità, passando per le prospettive di sviluppo del territorio e il rafforzamento delle sinergie tra i vari livelli istituzionali.

Particolare attenzione è stata riservata proprio al tema della sanità e, nello specifico, al completamento del nuovo Ospedale della Piana, infrastruttura considerata strategica per garantire servizi sanitari sempre più efficienti e adeguati alle esigenze dei cittadini.

«Il presidente Occhiuto ha inteso rassicurarmi in merito al completamento del nuovo Ospedale della Piana - ha dichiarato il sindaco Giovanni Calabria. Ho apprezzato la determinazione del Presidente in merito al prossimo inizio dei lavori e al completamento dell'opera. Sono convinto che il dialogo costante e la collaborazione tra le Istituzioni rappresentino la strada migliore per affrontare le sfide del presente e costruire nuove opportunità per il futuro di Palmi e dell'intero territorio».

L'incontro si è svolto in un clima di proficua collaborazione istituzionale, confermando la volontà condivisa di mantenere aperto un dialogo costante sulle principali questioni che riguardano il futuro della città di Palmi e dell'intero comprensorio.

L'Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione i dossier strategici per il territorio, nella consapevolezza che il confronto tra Comune, Regione e rappresentanti istituzionali sia fondamentale per trasformare le esigenze dei cittadini in risultati concreti.