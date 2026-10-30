Saranno i sindaci e le priorità delle loro comunità al centro del primo incontro di “Patto Europa – Dai territori alle istituzioni”, promosso dall’europarlamentare Denis Nesci

L’appuntamento riunirà gli amministratori della Città metropolitana di Reggio Calabria che hanno aderito al percorso, aperto al di là delle appartenenze politiche, per definire un metodo di lavoro comune e individuare opportunità di progettazione tra più Comuni.

«I sindaci conoscono le esigenze dei territori e devono essere protagonisti delle scelte di sviluppo – dichiara Nesci –. Partiremo dalle loro proposte per costruire una rete tra amministrazioni, condividere competenze e verificare la possibilità di partecipare insieme ai bandi. Vogliamo dare forza soprattutto ai piccoli Comuni, che spesso affrontano bisogni complessi con risorse e personale limitati».

Le schede raccolte tra le amministrazioni guideranno il confronto su viabilità, collegamenti con le aree interne, sicurezza del territorio, reti idriche, servizi di prossimità e rigenerazione dei borghi.

Ai lavori contribuiranno Simona Monteleone, referente per l’Area metropolitana di Reggio Calabria, Riccardo Barile, esperto di politiche e fondi europei, e Luana Macrì, responsabile dello Sportello Europa.

L’incontro avvierà un ciclo di appuntamenti nelle province calabresi, finalizzato alla costruzione di un’Agenda Europa condivisa con i sindaci, da portare anche al confronto con le istituzioni europee a Bruxelles.