«Accogliamo con profonda soddisfazione la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra i Comuni di Reggio Calabria e Messina: un passaggio di straordinaria rilevanza istituzionale che rafforza e rilancia una visione condivisa per il futuro dell’Area dello Stretto».

A dichiararlo, in una nota, è il Capogruppo di Noi Moderati in Consiglio Comunale, Mario Cardia.

«Esprimo un totale e convinto sostegno all'azione promossa dal nostro Sindaco, Francesco Cannizzaro. Con determinazione e grande lungimiranza politica, il Sindaco ha saputo cogliere le enormi potenzialità del nostro territorio, dimostrando la capacità di guardare ben oltre i confini amministrativi. La sua iniziativa rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il ruolo centrale di Reggio Calabria e consolidare un dialogo strategico sia con Messina sia con le istituzioni nazionali», continua Mario Cardia.

«Siamo fermamente al fianco del Sindaco Cannizzaro in questo percorso virtuoso. Il protocollo siglato conferma la bontà di un’azione amministrativa autorevole, capace di fare rete, mettere insieme risorse e dare concretezza a uno sviluppo integrato. Fare squadra attorno a obiettivi condivisi è l'unica strada per garantire opportunità reali alla nostra comunità.

Il lavoro avviato insieme al Sindaco di Messina, Federico Basile, mira a trasformare i legami storici, culturali e sociali tra le due sponde in un progetto concreto di crescita. Trasporti, turismo, università, cultura, protezione civile e infrastrutture saranno i pilastri su cui costruire un futuro nuovo per cittadini, studenti e imprese. Un aspetto decisivo sarà portare questa progettualità sul tavolo del Governo nazionale, affinché l'Area dello Stretto ottenga l'ascolto, i finanziamenti e le risorse che merita.

Questo accordo non è un punto d'arrivo, ma una solida partenza. Reggio Calabria e Messina non devono più limitarsi a guardarsi da una sponda all’altra, ma agire come un unico, grande sistema territoriale.

È questa la visione strategica guidata dal Sindaco Cannizzaro che sosteniamo con convinzione e che consentirà alle due città di raddoppiare il proprio peso politico, economico e istituzionale», conclude il Consigliere Mario Cardia.