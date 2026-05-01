Il Primo Maggio a Reggio non può essere una giornata rituale. Qui il lavoro non è un tema tra gli altri: è la linea che divide chi riesce a costruire una vita e chi resta bloccato in una precarietà che sembra normale solo perché dura da troppo tempo.

E i numeri lo confermano: Reggio è tra le città con il reddito medio più basso d’Italia. Non è un dato astratto, è la misura concreta delle difficoltà quotidiane di migliaia di persone.

Partiamo da una cosa semplice: non è vero che i giovani non vogliono lavorare. Rifiutano, sempre più consapevolmente, lavori sottopagati, senza tutele, senza prospettiva. E fanno bene. Il problema non è la disponibilità al lavoro, è la qualità del lavoro che questo territorio offre.

Ma qualità del lavoro significa anche sicurezza. Perché non è accettabile che si continui a lavorare rischiando la vita o la salute. Un lavoro che non è sicuro non è lavoro dignitoso. E questo tema riguarda tutti, senza eccezioni.

Significa anche fare i conti con le disuguaglianze sociali che attraversano la città: chi parte da condizioni più fragili ha meno possibilità, meno reti, meno accesso alle opportunità. E troppo spesso resta indietro.

E dentro queste disuguaglianze ce n’è una che continua a pesare in modo particolare: il divario di genere. Donne che lavorano di più e guadagnano meno, che incontrano più ostacoli, che spesso devono scegliere tra lavoro e vita personale. Mancano i servizi, il modello è ancora quello patriarcale. Anche questo è un nodo strutturale, non secondario.

Per questo la prima responsabilità della politica è riconoscere la realtà, senza edulcorarla. Reggio non è solo eventi o narrazioni. È anche famiglie in difficoltà, professionisti qualificati senza opportunità adeguate, lavoratori poveri, giovani costretti a rimandare scelte di vita.

Se non partiamo da qui, tutto il resto è retorica.

C’è poi un nodo decisivo: le opportunità devono essere davvero uguali per tutti. Non sulla carta, ma nei fatti. Quando il lavoro passa da relazioni, intermediazioni o percorsi poco trasparenti, si rompe il patto di fiducia. E senza fiducia, nessuna comunità tiene.

Il tema allora non è solo creare lavoro, ma creare le condizioni perché sia dignitoso, sicuro, stabile, correttamente retribuito. Perché una persona possa scegliere di restare senza sentirsi penalizzata. Restare non deve essere un sacrificio. Deve tornare a essere una possibilità normale.

Il Primo Maggio, a Reggio, è questo: non una celebrazione, ma una domanda aperta. Che lavoro vogliamo? Uno che divide, espone, esclude, o uno che protegge, include e dà futuro?

La risposta non sta negli slogan. Sta nella capacità collettiva di pretendere e costruire un modello diverso.