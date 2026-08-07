L’intervento interesserà contrada Baldassarre, contrada Sbaratto dove saranno realizzati lavori di ampliamento, messa in sicurezza, ammodernamento e asfalto della viabilità

Continua il lavoro dell’Amministrazione comunale nel reperimento di risorse per migliorare il territorio. La Regione Calabria ha finanziato il progetto presentato dal Comune di Polistena nell’ambito dei piani per l’infrastrutturazione delle aree rurali, con un contributo di 150.000 euro. L’intervento interesserà Contrada Baldassarre, Contrada Sbaratto e adiacenze, dove saranno realizzati lavori di ampliamento, messa in sicurezza, ammodernamento e asfalto della viabilità rurale.

A queste opere che saranno eseguite entro il prossimo autunno, si aggiungerà anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con altro intervento che prevede l’installazione di almeno 20 nuovi punti luce lungo la carreggiata, per garantire maggiore sicurezza a cittadini e veicoli in transito.

Si tratta di un’opera attesa per una strada molto frequentata e usata come accesso secondario alla città. Inoltre, nella stessa zona sono già in corso i lavori di ricostruzione del ponte e della passerella di collegamento tra Contrada Monte e Contrada Baldassarre.

Un altro risultato concreto che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel migliorare infrastrutture e servizi, investendo sullo sviluppo e sulla sicurezza del territorio.