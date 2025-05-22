«Il presidente Mattarella esercita le sue prerogative e prima di licenziare un testo normativo

garantisce che sia conforme alla Costituzione. I presidi anticorruzione sono fondamentali, soprattutto per opere che come nella follia del ministro delle Infrastrutture Salvini, sono destinate addirittura a togliere risorse da tante altre infrastrutture che servono, viarie, strade provinciali, strade comunali che sono malmesse, per essere concentrati in questo progetto faraonico che non sappiamo mai se si realizzerà. Per un progetto che arriva a 13, 14 o 15 miliardi, almeno rafforziamo e non depotenziamo i controlli e i presidi anticorruzione e di legalità, perché sarà ovviamente un’opera che attirerà tutta la

criminalità organizzata e i comitati di affari che vorranno apparecchiarsi a questa mangiatoia». Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte rispondendo alle domande dei giornalisti a Rende (Cosenza) a margine di un incontro elettorale.