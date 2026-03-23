Il sindaco metropolitano ffdi Reggio sarà sentito alle ore 15:20, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1832 (d-l 32/2026 – Commissari straordinari e concessioni), relativo alla mega opera
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Martedì 24 marzo, a partire dalle 15:20 il sindaco metropolitano facente funzioni di ReggiO Calabria, Carmelo Versace, sarà audito, in videoconferenza, dall’8^ commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici del Senato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1832 (d-l 32/2026 – Commissari straordinari e concessioni), relativo al Ponte sullo Stretto.