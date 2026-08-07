Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha informato che in data 6/8/2027 l’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva del Ponte sullo stretto con voto unanime.

Sull’argomento è intervenuto il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani: «È la risposta che i cittadini si aspettavano dalle Istituzioni che, in silenzio e senza roboanti annunci, proseguono l’iter per la realizzazione di un’opera fondamentale nonostante tutte le resistenze e il disfattismo a cui giornalmente assistiamo».

«Il placet, giunto dall'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, alla successiva fase della progettazione esecutiva del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria rappresenta un passaggio tecnico estremamente importante».

E ancora: «Questa è un’opera di fondamentale importanza per la riduzione del gap infrastrutturale tra nord e sud Italia, creerà migliaia di posti di lavoro e farà da volano per la crescita e lo sviluppo della Calabria e della Sicilia. Questo risultato è l’ennesima prova dell’impegno del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e della Lega, in Regione Calabria e al Governo, per dare le risposte che i cittadini si aspettano».