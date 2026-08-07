«Il via libera unanime giunto ieri pomeriggio dall'assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla fase di progettazione esecutiva è una notizia straordinaria, un risultato di portata storica che riempie d'orgoglio la Calabria, la Sicilia e l'Italia intera. Il parere favorevole del massimo organo tecnico dello Stato rappresenta la certificazione indiscutibile della bontà e della sicurezza ingegneristica del Ponte sullo Stretto di Messina. A tre anni e mezzo dall'insediamento del Governo Meloni, siamo di fronte a una svolta epocale che nessun esecutivo in passato era mai riuscito nemmeno ad avvicinare: questo traguardo eccezionale è il frutto diretto della determinazione, del coraggio e dell'impegno instancabile del Ministro Matteo Salvini e di tutta la Lega», dichiara la senatrice leghista Tilde Minasi.



«Il verdetto unanime emerso oggi dalle valutazioni dei più autorevoli tecnici del Paese va a completare in modo trionfale un mosaico procedurale perfetto. Si tratta del coronamento di un percorso rigoroso che nei giorni scorsi ha visto prima il Governo approvare la delibera Iropi ai sensi dell'articolo 6.4 Habitat — forte dei successi già ottenuti per le valutazioni ambientali VIA e VIncA — e poi la Commissione Ue confermare la piena conformità dell'opera con la Direttiva Appalti. Le menzogne, le fake news e le cassandre del no sono state spazzate via una volta per tutte dai fatti, dal rigore normativo e dalla scienza ingegneristica», prosegue la parlamentare calabrese.



«Oggi dimostriamo che quando la politica ha la visione e la forza di decidere, i sogni diventano cantieri e infrastrutture di livello mondiale. Il collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia non è più un'ipotesi del futuro, ma una realtà che sta per nascere sotto i nostri occhi, pronta a trasformare il Mezzogiorno nel cuore propulsivo dell'Europa e a donare ai nostri cittadini il riscatto economico, occupazionale e sociale che meritano da generazioni. Continueremo a lavorare a testa alta al fianco di Matteo Salvini per fare la storia e regalare al nostro Sud e a tutta l'Italia un'infrastruttura simbolo di orgoglio ed eccellenza nel mondo», conclude la senatrice Tilde Minasi.