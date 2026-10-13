Conclusa positivamente la conferenza dei servizi relativi ai lavori di completamento delle banchine di riva del Porto di Palmi, si va avanti a grandi passi verso l’inizio dei lavori. Grande la soddisfazione espressa dal Sindaco di Palmi, Giovanni Galabria, che sin dall’inizio del suo mandato ha avviato contatti con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio al fine di velocizzare la conclusione dell’iter procedurale: «Sono particolarmente soddisfatto dall’esito positivo della conferenza dei servizi. Già durante la campagna elettorale avevo assunto un impegno: il rilancio e la valorizzazione della Tonnara e dell’intera area marina. E’ da qui che siamo partiti sin da subito. Certo, le prime misure hanno avuto carattere emergenziale con interventi di ripristino di parti del litorale non pienamente fruibili alle soglie del periodo estivo. Contestualmente abbiamo rivolto lo sguardo al futuro, allacciando i rapporti con l’Autorità Portuale nella persona del Presidente Paolo Piacenza per porre fine alla situazione di degrado che da anni incombeva all’interno dell’area portuale e per avviare un tavolo di confronto e di dialogo sul completamento del Porto di Taureana. Allo stesso tempo ci siamo sin da subito attivati per ottenere una proroga del termine di ultimazione dei lavori di rifacimento del lungomare e per apportare consistenti migliorie alle iniziali previsioni esecutive dei lavori, con particolare riguardo alla viabilità e alla sicurezza. Lavori che riprenderanno a breve”.

Prosegue ancora il Sindaco Calabria: «Il nostro, come di consueto, è stato un approccio istituzionale, collaborativo e dialogante. Durante il periodo estivo, insieme al Presidente Piacenza siamo riusciti, dopo tanti anni di degrado, a bonificare l’area portuale. Il dialogo, poi, è proseguito per la fase preparatoria e di coordinamento dell’inizio dei lavori di completamento del Porto. Si è quindi oggi giunti alla conclusione della conferenza dei servizi, nell’alveo della quale sono stati recepite anche alcune nostre osservazioni. Adesso l’attesa è tutta per il 3 novembre, data di inizio dei lavori. Inoltre, stiamo già lavorando in vista della prossima stagione estiva fianco a fianco con l’Autorità Portuale e con il Presidente Piacenza, al fine di individuare soluzione innovative per la viabilità, che interesseranno anche l’area portuale».