Si è conclusa la conferenza dei servizi relativa ai lavori di completamento delle banchine di riva del porto di Palmi. Un intervento atteso da tanti anni, che finalmente sembra essere giunto alle soglie dell’inizio dei lavori. Grande soddisfazione del Consigliere Regionale Mattiani: «E’ un momento che attendevamo oramai da anni. La conclusione della conferenza dei servizi condurrà celermente all’inizio dei lavori di completamento delle banchine di riva del Porto di Palmi. Si tratta di un intervento importante non soltanto dal punto di vista economico, circa 7,5 milioni di euro l’importo dei lavori, ma che consentirà di ampliare gli spazi portuali e incrementare i posti barca. Sostanzialmente quell’area della nostra costa verrà letteralmente stravolta in positivo. Un progetto ambizioso che contribuirà, certamente, al rilancio e alla crescita turistica di tutta la costa viola».

Prosegue ancora il Consigliere Regionale Mattiani: «Va ringraziato per il grande lavoro e il grande impegno il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Paolo Piacenza. In breve tempo dal Suo insediamento è riuscito a giungere alle soglie dell’inizio dei lavori, che avverrà il 3 novembre. A Lui il merito di aver risolto problemi e questioni, anche di tipo economico, che ci trascinavamo da tempo. Sul Porto di Taureana la Regione Calabria non ha mai fatto mancare il proprio apporto. Siamo stati, siamo e saremo presenti. Lavoreremo certamente insieme e continueremo a collaborare» conclude il Consigliere Mattiani.