All’incontro saranno presenti il referente regionale di Futuro Nazionale, Domenico Furgiuele, e il responsabile organizzativo della campagna elettorale, Massimo Cristiano.

«La candidatura è finalmente ufficiale e possiamo presentarla – dichiara Domenico Giannetta –. Colgo questa occasione per rivolgere un ringraziamento sincero a tutte le persone che, con impegno e dedizione, hanno lavorato e stanno lavorando per sostenerla.

Un ringraziamento particolare va a Domenico Furgiuele, non soltanto per il sostegno alla mia candidatura, ma soprattutto per il grande lavoro che sta portando avanti per costruire, radicare e far crescere Futuro Nazionale in Calabria.

Ringrazio inoltre Edoardo Ziello, capogruppo alla Camera di Futuro Nazionale e responsabile organizzativo nazionale, per il prezioso lavoro svolto, il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e, in particolare, il presidente, il Generale Roberto Vannacci, per la fiducia.