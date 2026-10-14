Ieracitano, Bellè, Suraci e Giordano assumono gli incarichi nelle commissioni. Il capogruppo Antonino Ripepi riconosce l’impegno del presidente Muraca, ma ribadisce l’autonomia dell’opposizione
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Le vicepresidenze delle quattro commissioni della II Circoscrizione saranno ricoperte dai consiglieri del gruppo Centrodestra: Fortunata Ieracitano per la commissione Risorse finanziarie, Domenico Bellè per Servizi sociali e diritto allo studio, Angelo Suraci per Attività culturali, ricreative e sportive e Patrizia Giordano per Gestione del territorio e lavori pubblici.
«È giusto riconoscere alla maggioranza e al presidente Muraca di aver dato seguito all’impegno assunto all’inizio del mandato: lavorare nell’interesse dei territori e dei cittadini, nel rispetto delle diverse appartenenze politiche», dichiara Antonino Ripepi, capogruppo del Centrodestra.
«Il riconoscimento delle vicepresidenze all’opposizione non era scontato ed è il risultato di un dialogo fondato sul rispetto reciproco e sulla responsabilità istituzionale. Abbiamo affrontato la competizione elettorale su fronti diversi e ciascuno conserva pienamente la propria identità e collocazione politica. Questo, tuttavia, non impedisce di collaborare quando si tratta di affrontare i problemi delle nostre comunità».
Ripepi ribadisce che il gruppo continuerà a esercitare con autonomia il proprio ruolo di opposizione: «Continueremo a valutare ogni scelta nel merito, sostenendo le iniziative utili ai cittadini e segnalando ritardi e criticità. Quando gli atti non saranno coerenti con gli impegni assunti, esprimeremo con fermezza le nostre critiche alla maggioranza e al Presidente».
Le vicepresidenze rappresentano un’occasione per contribuire concretamente all’attività delle commissioni, portando all’attenzione degli organismi le esigenze delle frazioni e avanzando proposte da inserire all’ordine del giorno.
«Ai colleghi Fortunata Ieracitano, Domenico Bellè, Angelo Suraci e Patrizia Giordano rivolgo un augurio di buon lavoro. Ci attendono responsabilità importanti, che richiedono ascolto, presenza e continuità. Il nostro impegno sarà quello di tradurre le segnalazioni dei cittadini in proposte e iniziative concrete, mantenendo un confronto aperto con tutte le forze rappresentate in Consiglio», conclude Ripepi.