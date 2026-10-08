È stata programmata e avviata un’importante attività di pulizia straordinaria nell’area compresa tra il Liceo Scientifico Volta di San Sperato, via delle Camelie e Via delle Stelle.

L’intervento rappresenta un risultato concreto ottenuto grazie all’attenzione e all’impegno del Consigliere del V Municipio – Partito Democratico, Filippo Pollifroni, che ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e sollecitato gli interventi necessari per restituire decoro e maggiore vivibilità alla zona.

«La cura del territorio deve essere una priorità e deve partire dall’ascolto delle esigenze dei cittadini – dichiara il consigliere Filippo Pollifroni –. Ho seguito personalmente la situazione e mi sono impegnato affinché si arrivasse a un intervento di pulizia straordinaria che interessasse non soltanto via delle Camelie, ma anche le strade collegate e l’area nei pressi del Liceo Scientifico Volta di San Sperato».

«Questo intervento dimostra quanto sia importante il ruolo del consigliere di circoscrizione come punto di riferimento per il territorio. Continuerò a lavorare affinché le segnalazioni dei residenti trovino risposte concrete e affinché il decoro urbano e la qualità degli spazi pubblici vengano tutelati con continuità».

L’obiettivo è garantire una maggiore attenzione alla pulizia e al decoro dell’intera zona, evitando che situazioni di degrado possano protrarsi nel tempo e assicurando ai residenti e agli studenti che frequentano l’istituto un ambiente più ordinato e dignitoso.