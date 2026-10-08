Visita a sorpresa del primo cittadino negli istituti reggini: «Se e dove emergeranno criticità, interverremo»

«Da oggi controlli a campione nelle mense scolastiche». Blitz a sorpresa del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro nelle scuole cittadine che usufruiscono del servizio di refezione scolastica. Il primo cittadino ha pranzato con i bambini e con gli insegnanti accertandosi di persona della qualità del cibo offerto.

«Mangerò quello che mangiano loro, vedrò con i miei occhi come vengono serviti i pasti ai nostri piccoli studenti – le parole del primo cittadino - Perché sulla mensa scolastica non possono esserci leggerezze: la qualità del servizio e la sicurezza dei nostri bambini vengono prima di ogni cosa. Se e dove emergeranno criticità, interverremo».