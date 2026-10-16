Cannizzaro e Basile pronti a sottoscrivere il primo documento strategico condiviso. Dai trasporti all'aeroporto, dai porti alla continuità territoriale, i due comuni dello stretto saranno chiamati a trasformare un'integrazione già esistente nella vita quotidiana di molte persone in un progetto istituzionale capace di ottenere risorse e riconoscimento dal Governo

Due città, due amministrazioni, un tratto di mare che per decenni ha rappresentato insieme un confine e un punto di incontro. Oggi, venerdì 16 ottobre, Reggio Calabria e Messina provano a scrivere una nuova pagina della loro storia istituzionale, con le rispettive Giunte comunali che si riuniranno per la prima volta in seduta congiunta a bordo di una nave in navigazione nello Stretto. Un appuntamento dal forte valore simbolico, destinato soprattutto a segnare il primo passaggio amministrativo di un progetto discusso per anni e rimasto troppo spesso confinato alle dichiarazioni d'intenti.

A bordo della nave Elio di Caronte & Tourist, i sindaci Francesco Cannizzaro e Federico Basile guideranno un incontro che dovrebbe culminare nell'approvazione di un documento strategico condiviso, primo tassello istituzionale per la costruzione dell'Area integrata dello Stretto. L'obiettivo è individuare priorità, strumenti e prospettive di sviluppo comuni, ponendo le basi per un'interlocuzione con il Governo nazionale e per il riconoscimento di un sistema territoriale che, nei fatti, esiste già da tempo.

Il percorso ha subito una decisa accelerazione negli ultimi mesi. Dall'incontro dell'11 agosto a Palazzo Alvaro, quando Cannizzaro e Basile avevano annunciato l'avvio di una nuova stagione di collaborazione, fino alla visita del sindaco reggino a Palazzo Zanca dello scorso 9 ottobre, le due amministrazioni hanno progressivamente delineato una strategia comune. La seduta di oggi rappresenta il primo vero banco di prova di quella volontà politica, chiamata ad assumere una dimensione amministrativa e programmatica.

D'altronde, Reggio e Messina condividono già molto più di quanto suggeriscano i rispettivi confini regionali. Migliaia di cittadini attraversano lo Stretto per lavoro, studio, salute e necessità quotidiane. Le relazioni economiche, culturali e sociali costituiscono da tempo un sistema di interdipendenze che le istituzioni sono chiamate a organizzare, valorizzare e rendere più efficiente.

La mobilità rappresenta inevitabilmente uno dei capitoli centrali di questa prospettiva. Il costo degli attraversamenti continua a incidere sulla vita di pendolari e automobilisti, rendendo particolarmente interessante la proposta avanzata da Cannizzaro di chiedere al Governo incentivi statali per ridurre le tariffe. Sullo sfondo si affaccia anche l'ipotesi di una forma di continuità territoriale dello Stretto, ispirata, pur con le necessarie differenze normative, al sistema di agevolazioni previsto per i residenti in Sardegna. Una possibilità ancora tutta da definire, che potrebbe però diventare uno dei terreni più concreti sui quali misurare la capacità delle due amministrazioni di ottenere risultati.

Un altro fronte strategico riguarda l'aeroporto Tito Minniti, destinato ad assumere un ruolo sempre più rilevante anche per Messina e la Sicilia orientale. Il potenziamento dello scalo reggino, accompagnato dall'ampliamento delle rotte, offre nuove opportunità di collegamento per entrambe le sponde. Basile ha già annunciato l'intenzione di attivare, attraverso ATM, un servizio dedicato ai messinesi diretti all'aeroporto, mentre resta sul tavolo il progetto di rifunzionalizzazione della banchina di San Gregorio, che potrebbe consentire un collegamento marittimo diretto con l'aerostazione.

La stessa prospettiva coinvolge il sistema portuale, il turismo, il commercio, i servizi pubblici e la collaborazione universitaria. Settori nei quali una programmazione coordinata potrebbe consentire alle due città di rafforzare la propria competitività, superando duplicazioni e valorizzando infrastrutture che, pur appartenendo amministrativamente a territori differenti, possono servire un unico bacino di utenza.

La questione decisiva, tuttavia, riguarda ciò che accadrà dopo la firma. Il documento che le due Giunte si apprestano ad approvare dovrà necessariamente confrontarsi con la complessità di un territorio diviso tra due Regioni, con competenze amministrative differenti e con la necessità di individuare risorse economiche, strumenti di governance e responsabilità operative. La volontà politica costituisce il presupposto, ma il futuro dell'Area integrata dipenderà dalla capacità di tradurla in provvedimenti, investimenti e servizi.

La giornata di oggi potrebbe dunque rappresentare un passaggio importante anche nei rapporti con Roma. Presentarsi al Governo con una posizione condivisa significherebbe rafforzare il peso istituzionale delle due città e costruire una piattaforma comune sulla quale avanzare richieste di finanziamento e interventi normativi. Un percorso che dovrà necessariamente coinvolgere anche gli altri livelli istituzionali, dalle Città metropolitane alle Regioni Calabria e Sicilia.

Intanto, le due amministrazioni decidono di incontrarsi esattamente nello spazio che le separa, trasformando idealmente lo Stretto nel centro geografico e politico di una nuova progettualità.