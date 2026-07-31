In un clima di serenità si è da poco conclusa la primissima giornata di commissioni consiliari in cui sono stati eletti i Presidenti delle stesse. Si tratta di Falduto (Bilancio), Imbalzano (Affari Istituzionali), Bilardi (Urbanistica), Colica (Ambiente), Eraclini (Politiche sociali), Parisi (Attività produttive), Mangano (Istruzione e Sport), De Blasio (Pari opportunità).