«Esprimiamo soddisfazione per l'entrata in funzione del nuovo macchinario "tappabuche" in dotazione alla società Castore. La possibilità di intervenire sulla rete viaria in modo rapido, innovativo e sicuro, con disagi ridotti per il transito veicolare, rappresenta un passo in avanti importante per la manutenzione delle nostre strade e per la sicurezza dei cittadini». Così in una nota i gruppi comunali Reset e La Svolta.



«Ci teniamo tuttavia a sottolineare, con spirito costruttivo e orgoglio per il lavoro svolto, che l'acquisto di questa preziosa dotazione tecnologica è il risultato diretto e tangibile dell'attenta programmazione politica e amministrativa messa in campo dall'Amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà. Il macchinario, infatti, era già stato acquisito e messo nella disponibilità dell'azienda all'interno di una visione chiara: modernizzare i servizi e dotare le società in house degli strumenti migliori per operare. Dopo un periodo necessario per la messa in funzione e per la formazione del personale adesso è finalmente a disposizione della comunità».



«Vedere oggi il "tappabuche" operativo sulle nostre strade ci offre l'occasione per una riflessione più ampia. Questo intervento, infatti, è solo l'ultimo in ordine di tempo tra i tanti frutti che la città sta raccogliendo in questo periodo. Molte delle attività amministrative, dei cantieri e dei progetti strategici che stanno arrivando a compimento proprio in questi mesi sono la naturale conseguenza di un lavoro di semina silenzioso, accurato e lungimirante portato avanti negli anni scorsi».



«La buona amministrazione richiede pianificazione e costanza. Come gruppi civici, continueremo a supportare questo percorso di crescita, consapevoli che i risultati che oggi si toccano con mano sono la migliore dimostrazione di come la programmazione e il lavoro di questi anni abbiamo contribuito al miglioramento del comparto dei servizi nella nostra città».