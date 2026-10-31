«Accolgo la nomina con piacere e con la consapevolezza della responsabilità che comporta. Ci tengo a ringraziare innanzitutto il Presidente Nazionale Fabio Roscani e Nicola Caruso per la fiducia e per avermi proposto di assumere la guida di Gioventù Nazionale nella città di Reggio Calabria». Così in una nota il reggino Riccardo Latella.

«Un ringraziamento va anche a Pasquale Oronzio, che rappresenta la storia del movimento giovanile nella nostra città, e a Mario Russo ed Emanuela Arena, che mi hanno preceduto in questo ruolo, per il lavoro svolto».

«Le ultime elezioni comunali hanno dimostrato quanto le nuove generazioni siano già protagoniste della vita politica reggina, come testimonia la presenza di numerosi giovani in Consiglio comunale. Come primo dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia, intendo dare continuità al patrimonio di rapporti, esperienze e idee costruito durante la campagna elettorale. Siamo a tutti gli effetti il presente, oltre che il futuro, e vogliamo contribuire da protagonisti alle scelte che riguardano la città».

«Daremo nuovo slancio a Gioventù Nazionale, rafforzandone il radicamento e coinvolgendo nuove energie, senza disperdere il valore di chi ha contribuito alla sua storia. Il movimento riapre le porte di casa a tutti i ragazzi e le ragazze che si riconoscono nei valori e nel percorso politico di Giorgia Meloni. Una comunità nella quale ciascuno possa mettere a disposizione idee, competenze e passione».

«Saremo saldamente al fianco di Fratelli d'Italia, primo partito d'Italia, che anche sul nostro territorio può contare su una squadra ampia e radicata di amministratori. Una squadra che ha già dimostrato capacità di fare sintesi, assumersi responsabilità e guardare oltre i confini del partito, sostenendo concretamente l'azione amministrativa del sindaco Francesco Cannizzaro, con cui sta già cambiando il volto di Reggio Calabria. A tutti i dirigenti e ai rappresentanti istituzionali di Fratelli d'Italia rinnoviamo piena disponibilità e collaborazione, certi di trovare la medesima attenzione e lo stesso impegno nei confronti del movimento».

«Gioventù Nazionale si doterà di una propria struttura, capace di individuare priorità, elaborare proposte e promuovere iniziative che possano trovare attuazione anche attraverso il confronto e la collaborazione con i rappresentanti istituzionali. Non intendiamo limitarci alle sole questioni giovanili: siamo una generazione di studenti, professionisti, lavoratori e imprenditori che già oggi contribuisce alla vita della comunità. È un impegno che si inserisce nella tradizione nazionale del movimento, che attribuisce valore alla formazione di una nuova classe dirigente e alla capacità dei giovani di assumersi responsabilità».

«Apriremo un confronto costante con le istituzioni e con le realtà associative, produttive, professionali e culturali del territorio, portando competenze, idee e innovazione. Faremo in modo che Gioventù Nazionale torni a essere una presenza viva, organizzata e capace di contribuire concretamente alla crescita di Reggio Calabria».