Impianti sportivi: prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per garantire sicurezza, funzionalità e piena fruibilità delle strutture.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Cutrì, informa che sono stati ufficialmente consegnati alla ditta incaricata i lavori di adeguamento del Campo Sportivo alle normative vigenti. Si tratta di un intervento necessario e atteso, finalizzato a garantire i più elevati standard di sicurezza e a restituire alla città un impianto pienamente fruibile da parte degli sportivi e del pubblico.

Al completamento dei lavori, e dopo l’acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa, sarà presentata la SCIA antincendio. Successivamente sarà convocata la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla piena utilizzazione dell’impianto con la presenza degli spettatori.

La conclusione degli interventi è prevista entro il mese di settembre. Al termine dell’iter autorizzativo, il Campo Sportivo potrà ospitare circa 1.000 spettatori, offrendo così alla comunità una struttura moderna, sicura e pienamente conforme alle disposizioni vigenti.

Attualmente il Palazzetto dello Sport è regolarmente agibile con una capienza di 99 persone, in attesa del completamento delle ulteriori procedure necessarie per l’ampliamento della capacità ricettiva.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pasquale Cutrì, è impegnata con determinazione nel rendere tutti gli impianti sportivi sempre più sicuri, efficienti e accessibili, nella consapevolezza che lo sport rappresenta un fondamentale strumento di crescita sociale, aggregazione e promozione dei valori educativi.

In questa prospettiva, a breve prenderanno avvio anche i lavori per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport, finanziato con le risorse del Decreto Periferie. La nuova struttura sorgerà nell’area adiacente alla Curva Lachi e sarà caratterizzata da standard moderni e da una maggiore funzionalità, in grado di rispondere alle esigenze delle società sportive e di offrire alla città un impianto all’avanguardia.

L’Amministrazione comunale continua pertanto a investire con convinzione nel potenziamento delle infrastrutture sportive, con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità spazi sicuri, moderni e adeguati alle esigenze delle nuove generazioni, affinché lo sport possa continuare a rappresentare un motore di crescita, inclusione e sviluppo per l’intero territorio.