«Una sala gremita, un dibattito dinamico e una partecipazione popolare straordinaria hanno dimostrato che quando la politica scende tra la gente con serietà e proposte concrete, i cittadini rispondono con fiducia ed entusiasmo». È quanto dichiara in una nota Domenico Cicciù, componente del Direttivo Provinciale di Noi Moderati e vicepresidente del comitato civico «IoVivoSanGregorio», a margine dell'Assemblea Circoscrizionale Pubblica svoltasi a San Gregorio, promossa dalla IV Circoscrizione «Reggio Sud» presieduta da Giuseppe Cantarella.

«Come dirigente di Noi Moderati e come cittadino impegnato quotidianamente sul territorio – esordisce Cicciù – sento il dovere di rivolgere un ringraziamento speciale al Presidente Cantarella, a tutti i Consiglieri circoscrizionali presenti e, soprattutto, alle cittadine ed ai cittadini che con i loro interventi hanno reso l'incontro un modello virtuoso di democrazia partecipata. Non abbiamo assistito a un elenco di sterili lamentele, ma alla presentazione di una piattaforma di interventi cantierabili che intendiamo portare con determinazione sui tavoli comunali e metropolitani».

Nel corso dell'assemblea, Domenico Cicciù ha illustrato il quadro analitico delle emergenze e delle priorità che attendono risposte immediate:

• Viabilità interna e nodo mezzi pesanti: «La mancata ultimazione dei lavori del Polo Agroalimentare di Mortara continua a produrre una ferita inaccettabile: l'assenza dell'arteria di snodo dedicata ai TIR costringe i mezzi pesanti ad attraversare il centro residenziale di San Gregorio. Questa situazione devasta le nostre strade prive di marciapiedi e mette a rischio i residenti. Lo sblocco e il finanziamento di questa bretella logistica devono diventare priorità assoluta dell'agenda amministrativa cittadina».

• Ciclo dei rifiuti e stop al travaso a Mortara: «Va dato pubblicamente atto alla Presidenza della IV Circoscrizione dell'intervento risolutivo che ha posto fine all'indecoroso uso del piazzale della Stazione FS di San Gregorio quale punto di sosta e travaso rifiuti. Tuttavia, abbiamo denunciato con forza che il problema è stato semplicemente delocalizzato nella già degradata area mercatale di Mortara. Pretendiamo lo stop immediato a queste pratiche, o in alternativa, un monitoraggio puntuale e preciso sulle modalità di travaso e sul ripristino ambientale dei luoghi utilizzati».

• Costa, «Sabbie Bianche» e ammodernamento dei sottopassi: «È tempo di sanare le ferite paesaggistiche della nostra costa ammodernando e rendendo fruibile il “Pontile” metallico, per anni simbolo di un'incompiuta turistica e del vecchio fallimento dell'area integrata dello Stretto. Oggi, grazie alla visione, ai progetti e ai finanziamenti stanziati dall'amministrazione Cannizzaro, l'Area dello Stretto vive finalmente una nuova stagione di rilancio. In questo quadro di rinascita, pretendiamo una campagna straordinaria di ammodernamento, messa in sicurezza e illuminazione per tutti i sottopassi del quartiere, sia pedonali che carrabili, che versano in condizioni di intollerabile insicurezza».

• La sfida identitaria ed economica: l'Ex Fabbrica Arenella e l'asse con Grasse: «Di fronte allo storico accordo di cooperazione siglato nelle scorse ore tra il nostro Sindaco Cannizzaro e il Sindaco di Grasse, capitale mondiale della profumeria, abbiamo il dovere di pensare e sognare in grande. Abbiamo formalmente presentato un dossier per candidare l'Ex Fabbrica Arenella di San Gregorio — la più antica manifattura di estrazione del bergamotto della città, dove operavano i sapienti Mastri Spugnari — a diventare l'Hub Internazionale delle Essenze e del Bergamotto. Un campus di ricerca universitaria, un'accademia per mastri profumieri, un museo dell'archeologia industriale, un incubatore per startup della bio-economia e un grande parco botanico agrumicolo urbano per le nostre famiglie, a due passi dall'Aeroporto e dalla stazione».

«A suggello dell'assemblea – conclude Domenico Cicciù – abbiamo consegnato al Consiglio Circoscrizionale un documento di sintesi che prevede l'approvazione di una mozione vincolante per istituire un Tavolo Tecnico Permanente di Monitoraggio con Comune e Città Metropolitana. Come Noi Moderati, crediamo in una politica moderata nei toni ma incisiva nei contenuti, fondata sulla competenza, sul presidio costante del territorio e sul rifiuto delle promesse elettorali da passerella. Questo patrimonio di idee, progetti e partecipazione rappresenta la bussola con cui continueremo a batterci ogni giorno e su cui costruiremo, insieme ai cittadini, una proposta forte e autorevole per affiancare il già ottimo lavoro che si sta svolgendo a Palazzo San Giorgio».