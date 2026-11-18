«Anche la Ragioneria generale dello Stato certifica le profonde criticità della sanità calabrese. Criticità che riguardano, soprattutto, la capacità di garantire ai cittadini servizi adeguati». È quanto afferma Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale del Pd, analizzando la bocciatura dei tavoli interministeriali sulla verifica del Piano di rientro per l’anno 2025. «Un verdetto – secondo Falcomatà – che dovrebbe imporre alla Regione una seria assunzione di responsabilità».

«Tra gli elementi più allarmanti – sottolinea – ci sono i ritardi negli screening oncologici, ancora ampiamente al di sotto delle soglie di sufficienza, e la copertura della vaccinazione antinfluenzale tra la popolazione anziana, che si ferma appena al 44,3%. Numeri che raccontano l’inadeguatezza della Calabria che non riesce a garantire persino le attività fondamentali di prevenzione e protezione della salute. Eppure, proprio la diagnosi precoce e la vaccinazione rappresentano strumenti essenziali per salvare vite, ridurre le complicanze e alleggerire la pressione sugli ospedali».

«Siamo di fronte – continua Falcomatà – ad un'arretratezza ormai strutturale della sanità territoriale. Se quasi un anziano su due resta fuori dalla copertura antinfluenzale, significa che qualcosa nell'organizzazione dei servizi non sta funzionando. A questo si aggiungono i ritardi nella realizzazione della rete territoriale, con Case e Ospedali di Comunità che rischiano di rimanere strutture senza una reale capacità di risposta se non vengono dotate di personale e organizzazione. È proprio sul territorio che si valuta la qualità di un sistema sanitario che deve essere capace di prevenire, intercettare i bisogni, assistere le persone fragili e garantire cure vicine ai cittadini».

«La sanità non si misura soltanto con i bilanci e con gli annunci sui risultati finanziari», ricorda, in conclusione, il consigliere regionale del Pd che ritiene «necessaria la possibilità di effettuare uno screening nei tempi giusti e ricevere assistenza senza dover percorrere decine o centinaia di chilometri. Il miglioramento dei conti non può diventare un alibi per nascondere le carenze nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza».