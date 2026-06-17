I consiglieri di opposizione Patafio e Polistena sollevano il caso delle dichiarazioni attribuite all’assessore Scarano e di una presunta incompatibilità del consigliere Sgarlata. «Il Comune continua a restare in silenzio su interrogazioni e questioni istituzionali: la città merita risposte»

I consiglieri comunali del Gruppo Scilla Unita, Rocco Patafio e Gabriele Polistena, affermano che «Le dichiarazioni attribuite all'assessore Scarano nei confronti di un giornalista che svolgeva la propria attività professionale non possono essere archiviate come una vicenda personale. Su esse e sulla loro portata va fatta chiarezza. Chi ricopre una carica pubblica non smette di rappresentare l'istituzione quando si trova fuori dall'aula: le sue parole ricadono sulla carica che ricopre».

«Ci saremmo aspettati, continuano, che il Sindaco riferisse al Consiglio comunale su quanto accaduto e sulle proprie valutazioni in merito, per sottrarre la questione alla sola dimensione mediatica e ricondurla alle sedi istituzionali che le competono. Quel chiarimento non è arrivato.

Non è un episodio isolato. Le interrogazioni presentate da questo gruppo di opposizione hanno ottenuto lo stesso risultato: nessuna risposta. L'ultima, in ordine di tempo, è quella dell'11 giugno scorso, che chiama direttamente in causa la posizione istituzionale di un altro consigliere della maggioranza. I consiglieri Patafio e Polistena hanno protocollato infatti un'interrogazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale sulla posizione del consigliere Sgarlata, eletto alla II Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria, per il quale si pone una questione di incompatibilità tra cariche elettive ai sensi dell'art. 65, comma 3, del TUEL. È stata chiesta risposta scritta e l'iscrizione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro.

Due vicende distinte, due componenti della maggioranza coinvolti – un consigliere e un assessore – profili diversi, ma una costante: questa amministrazione ha scelto e continua a scegliere il silenzio.

Scilla ha diritto a un'amministrazione che renda conto delle proprie scelte e di quelle dei propri componenti. Scilla merita risposte e continueremo a pretenderle». Così in una nota il gruppo consiliare Scilla Unita, Rocco Patafio e Gabriele Polistena