Nessun treno cancellato e qualche ritardo compreso tra i 5 e i 20 minuti su alcune tratte, prevalentemente a lunga percorrenza, a inizio giornata sui tabelloni delle principali stazioni ferroviarie della Calabria. Lo sciopero generale indetto da Usb anche nel settore trasporti è stato precettato nei giorni scorsi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.