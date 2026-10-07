Ancora una volta, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni investe sulla realizzazione di spazi pubblici di socialità, migliorando il decoro urbano e valorizzando le numerose contrade presenti nel territorio cittadino.

Sono stati consegnati questa mattina all’impresa aggiudicataria “Giuseppe Pisani” i lavori di realizzazione di Piazza Vennerello.

L’iter ha preso le mosse lo scorso 28 maggio, quando, con deliberazione n° 138, la Giunta comunale ha autorizzato la devoluzione di due mutui residui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, approvando il progetto esecutivo redatto dal Dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” ing. Lorenzo Surace, per un importo complessivo di € 166.699,48, nominando il Responsabile Unico del Progetto arch. Domenico Vincenzo Agostino.

L’area interessata dai lavori di riqualificazione e rimodulazione dello spazio esistente ha un’ampiezza di 2.200 metri quadri ed è in una posizione di assoluta importanza strategica, in prossimità della chiesa di Santa Maria Madre della Famiglia e del Centro di Aggregazione Giovanile ubicato nei locali dell’ex istituto scolastico.

Il progetto prevede la realizzazione di una piazza con anfiteatro a gradoni che sarà sede ideale delle manifestazioni pubbliche e di un parco verde attrezzato con parco sensoriale per la valorizzazione delle essenze autoctone presenti. Un vero e proprio salotto all’aperto, dunque, capace di conciliare estetica e funzionalità.

All’allestimento del cantiere erano presenti gli assessori ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari, e al Decoro Urbano Alessandro Archinà, la consigliera Anna Maria Felicità, il Rup arch. Domenico Vincenzo Agostino, il Direttore dei Lavori arch. Alessandro Sgambelluri e il titolare dell’impresa aggiudicataria Giuseppe Pisani.