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Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Anna Foti intervista Antonino Carlo Fazio

12 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Elezioni comunali 2026

Amministrative Reggio, Azzarà: «A rischio il futuro del Candeloro»

Il candidato nella lista Reggio Protagonista:«Il quartiere al centro di un importante progetto di riqualificazione da 23 milioni di euro che potrebbe arenarsi tra ritardi, contenziosi e tempi burocratici sempre più stretti»
Redazione
Amministrative Reggio, Azzarà: «A rischio il futuro del Candeloro»\n
sport in città

Taurianova, il sindaco Biasi alla Metro City: «Un Tavolo operativo per aprire il Palasport entro la prossima stagione»

Il primo cittadino scrive a Versace e Mezzatesta: «Le società sportive sono pronte a farsi carico della gestione della struttura»
Redazione
Taurianova, il sindaco Biasi alla Metro City: «Un Tavolo operativo per aprire il Palasport entro la prossima stagione»\n
elezioni Comunali 2026

Arianna Meloni a Reggio Calabria per la presentazione della lista di Fratelli d’Italia

L’esponente nazionale del partito sarà all’èHotel insieme a Wanda Ferro, Denis Nesci e al candidato sindaco Francesco Cannizzaro
Redazione
Arianna Meloni a Reggio Calabria per la presentazione della lista di Fratelli d’Italia\n
Tour elettorale

Arianna Meloni lancia Fdi (e Cannizzaro) a Reggio Calabria: «Questa città merita di essere valorizzata»

La responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia in riva allo Stretto per presentare la lista alle Comunali: «Qui un hub naturale sul Mediterraneo, puntiamo su spazi per i giovani, sicurezza e decoro urbano»
Redazione Politica
Arianna Meloni lancia Fdi (e Cannizzaro) a Reggio Calabria: «Questa città merita di essere valorizzata»\n

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Hantavirus, è negativo il giovane reggino in quarantena

13 maggio 2026
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ponte sullo stretto nuovo rush al via entro il 2026

13 maggio 2026
Ore 16:04
ponte sullo stretto nuovo rush al via entro il 2026
Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Silvio Cacciatore intervista Gianluca Califano

13 maggio 2026
Ore 16:24
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Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Claudio Labate intervista Demetrio Delfino

13 maggio 2026
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Politica

Speciale Elezioni Comunali 2026 Silvio Cacciatore intervista Gianluca Califano

13 maggio 2026
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Hantavirus, è negativo il giovane reggino in quarantena

13 maggio 2026
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13 maggio 2026
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Speciale Elezioni Comunali 2026 Claudio Labate intervista Demetrio Delfino

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Hantavirus, è negativo il giovane reggino in quarantena

13 maggio 2026
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ponte sullo stretto nuovo rush al via entro il 2026

13 maggio 2026
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le dichiarazioni

Rapporto economico della Camera di commercio, Battaglia: «Reggio cresce e ritrova credibilità per attrarre investimenti e sviluppo»

Il sindaco f.f.: «La città viene percepita sempre più come un territorio attrattivo per gli investimenti, per la creazione d’impresa e per nuove, ulteriori, opportunità di sviluppo»
Redazione
14 maggio 2026
Ore 10:54
Rapporto economico della Camera di commercio, Battaglia: «Reggio cresce e ritrova credibilità per attrarre investimenti e sviluppo»\n
le dichiarazioni

Bandiera Blu, Occhiuto: «Calabria seconda in Italia, premiato il lavoro fatto in questi anni»

Il governatore entusiasta: «Abbiamo messo in campo sforzi senza precedenti per trasformare la nostra risorsa mare in un asset turistico ed economico sempre più spendibile»
Redazione
14 maggio 2026
Ore 09:52
Bandiera Blu, Occhiuto: «Calabria seconda in Italia,\u00A0premiato il lavoro fatto in questi anni»\n
ELEZIONI COMUNALI 2026

Candeloro, Azzarà lancia l’allarme: «A rischio 23 milioni e il futuro del waterfront sud»

Il candidato di “Reggio Protagonista” attacca l’amministrazione Falcomatà sui ritardi e sul contenzioso che coinvolge il progetto del nuovo quartiere turistico-ricettivo del Candeloro. «La città rischia di perdere uno degli interventi strategici più importanti per il fronte mare».
Redazione
14 maggio 2026
Ore 08:33
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ELEZIONI COMUNALI 2026

ATAM, Neri attacca: «Concorsi a dieci giorni dal voto, basta mercimonio elettorale»

Il consigliere comunale di opposizione punta il dito contro gli avvisi pubblicati dalla società in house del Comune per addetti alla sosta e operatori tecnici: «Tempismo sospetto, schiaffo alla trasparenza e alla dignità di chi cerca lavoro».
Redazione
14 maggio 2026
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La salute della comunità

“Avere cura”: spazi e servizi per la salute di tutte e tutti, a Reggio l’iniziativa targata La Strada

All’incontro interverranno l’agronomo Giandomenico Posillipo, agronomo-forestale e presidente del Cai di Reggio Calabria, insieme alle candidate e ai candidati de La Strada Giovanna Fontanelli, neonatologa. Valeria Malara, infermiera, Lorenzo Martino, architetto e Pasquale Pensabene, odontoiatra
14 maggio 2026
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A tu per tu / Speciale Elezioni

Servizi, innovazione e giovani: la ricetta di Gianluca Califano e di Azione per il futuro di Reggio

VIDEO - Il commissario metropolitano del partito guarda alla sfida amministrativa insieme a Cannizzaro: «Ogni giovane che lascia la città è una sconfitta per tutti»
Silvio Cacciatore
13 maggio 2026
Ore 17:00
Servizi, innovazione e giovani: la ricetta di Gianluca Califano e di Azione per il futuro di Reggio\n
A TU PER TU / speciale elezioni

«Giustizia sociale, welfare, ambiente, ecologismo», Delfino prenota un posto a sinistra per Avs

Segretario di Alleanza verdi sinistra è candidato alle comunali di fine maggio. «Le grandi opere ci sono, quello che è mancato sono stati i servizi di base». Poi l’affondo sulle circoscrizioni: «Ci aiuteranno nella gestione del territorio»
Claudio Labate
13 maggio 2026
Ore 16:00
«Giustizia sociale, welfare, ambiente, ecologismo», Delfino prenota un posto a sinistra per Avs\n
il provvedimento

Il Consiglio regionale approva la legge. Giannetta: «La Calabria guida il cambiamento»

Il capogruppo di Forza Italia rivendica il voto unanime dell’Aula: «Strumenti certi ai Comuni costieri, tutelate imprese, famiglie e lavoratori»
Redazione
13 maggio 2026
Ore 13:44
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Lo Stretto tra passato e futuro

Area dello Stretto, la Fondazione Mediterranea rilancia la “Koiné”: «Il Patto di Caronte? Buon punto di partenza dopo cinquant’anni di attesa»

L’intervento ripercorre le tappe storiche e politiche dell’integrazione tra Reggio e Messina, dal “Progetto 80” fino al dibattito sul Ponte: «L’identità dello Stretto esiste già da secoli»
Redazione
13 maggio 2026
Ore 13:32
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Elezioni comunale 2026

Amministrative Reggio, Maiolino: «Nessuno resterà indietro. Al centro del nostro impegno i più fragili ed i più bisognosi»

Il coordinatore cittadino di Forza Italia e candidato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, pone al centro della propria visione politica il tema dell’inclusione sociale, della solidarietà e  dell’attenzione verso le categorie più vulnerabili.

Redazione
13 maggio 2026
Ore 11:25
Amministrative Reggio, Maiolino: «Nessuno resterà indietro. Al centro del nostro impegno i più fragili ed i più bisognosi»
La nomina

Gioventù Nazionale, Mario Russo nominato commissario per la Città metropolitana di Reggio

«Ancora una volta mi faccio trovare pronto e a disposizione del movimento giovanile, con spirito di servizio e senso di responsabilità»
Redazione
13 maggio 2026
Ore 10:43
Gioventù Nazionale, Mario Russo nominato commissario per la Città metropolitana di Reggio\n
Elezioni comunali 2026

III Circoscrizione, la candidata Presidente Emanuela Chirico lancia il percorso tra i quartieri partendo da Catona

Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con nuovi sopralluoghi, volti a documentare lo stato dei servizi pubblici e la qualità della vita nei quartieri della zona nord
Redazione
13 maggio 2026
Ore 10:26
III Circoscrizione, la candidata Presidente Emanuela Chirico lancia il percorso tra i quartieri partendo da Catona\n
Verso le Comunali

Palmi, la Festa della Varia accende il dibattito tra Calabria e Cardone

A pochi giorni dall’atteso confronto di Piazza Primo Maggio, i candidati a sindaco si punzecchiano sui social: al centro della discussione una delibera della giunta sul patrimonio Unesco cittadino
Antonino Casadonte
13 maggio 2026
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La classifica

Roberto Occhiuto è il terzo nella classifica dei governatori più apprezzati. Ai primi due posti Fedriga e Stefani

È quanto emerge dal sondaggio Swg per Ansa. Il presidente della Regione Calabria raggiunge il 53% dei consensi, in crescita di un punto rispetto al 2025
Redazione
13 maggio 2026
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Il commento

Balneari, Minasi (Lega): «Risultato storico in Consiglio Regionale. Così tuteliamo le nostre imprese»

La senatrice reggina: «La Lega mantiene gli impegni assunti. Efficaci le nuove norme introdotte per affrontare l'emergenza causata dal ciclone "Harry" del gennaio scorso»
13 maggio 2026
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Amministrative Reggio, Lamberti: «Quattro osservatori comunali su Diabete, Osteoporosi, Tumori e Malattie Respiratorie»

La proposta del candidato a sindaco del polo civico Cultura e Legalità in occasione dell’incontro "Salute vicina: Reggio Calabria cura i suoi"
13 maggio 2026
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Amministrative  Reggio, Giovanna Zindato (Udc): «Regolamento Tari antispreco e sconti ai commercianti che donano cibo»

La proposta della candidata a sostegno di Cannizzaro Sindaco: «Dovremmo seguire l’esempio di altre città italiane virtuose come Milano, Bergamo, Roma, Messina, che hanno già avviato progetti innovativi contro lo spreco alimentare grazie ai fondi previsti dalla legge Gadda»
13 maggio 2026
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Con "La Svolta" Romeo rilancia la sfida del centrosinistra: «Reggio deve diventare il centro del Mediterraneo»

L’assessore comunale e candidato con la lista civica “La Svolta” traccia un bilancio dell’amministrazione Falcomatà e rilancia la candidatura di Mimmo Battaglia: «La città ha ripreso a camminare, ora serve continuità per farla crescere»
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Lungomare di Caulonia, l’amministrazione replica alla minoranza: «Solo polemiche, noi lavoriamo per salvare il waterfront»

La maggioranza difende il progetto con le palancole e rivendica il lavoro svolto dopo le mareggiate: «Reperiti oltre un milione di euro e avviati gli interventi per mettere in sicurezza il lungomare»
Redazione
12 maggio 2026
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Paolillo propone uno sportello comunale per sicurezza alimentare e filiere locali

Il candidato di Forza Italia con Cannizzaro sindaco punta su educazione alimentare, lotta agli sprechi e supporto alle imprese del settore food: «Serve un punto di riferimento stabile per cittadini e produttori»
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