Speciale Elezioni Comunali 2026 Anna Foti intervista Antonino Carlo Fazio

Il candidato nella lista Reggio Protagonista:«Il quartiere al centro di un importante progetto di riqualificazione da 23 milioni di euro che potrebbe arenarsi tra ritardi, contenziosi e tempi burocratici sempre più stretti»
La responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia in riva allo Stretto per presentare la lista alle Comunali: «Qui un hub naturale sul Mediterraneo, puntiamo su spazi per i giovani, sicurezza e decoro urbano»
Il candidato di “Reggio Protagonista” attacca l’amministrazione Falcomatà sui ritardi e sul contenzioso che coinvolge il progetto del nuovo quartiere turistico-ricettivo del Candeloro. «La città rischia di perdere uno degli interventi strategici più importanti per il fronte mare».
Il consigliere comunale di opposizione punta il dito contro gli avvisi pubblicati dalla società in house del Comune per addetti alla sosta e operatori tecnici: «Tempismo sospetto, schiaffo alla trasparenza e alla dignità di chi cerca lavoro».
All’incontro interverranno l’agronomo Giandomenico Posillipo, agronomo-forestale e presidente del Cai di Reggio Calabria, insieme alle candidate e ai candidati de La Strada Giovanna Fontanelli, neonatologa. Valeria Malara, infermiera, Lorenzo Martino, architetto e Pasquale Pensabene, odontoiatra
Segretario di Alleanza verdi sinistra è candidato alle comunali di fine maggio. «Le grandi opere ci sono, quello che è mancato sono stati i servizi di base». Poi l’affondo sulle circoscrizioni: «Ci aiuteranno nella gestione del territorio»
Il coordinatore cittadino di Forza Italia e candidato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, pone al centro della propria visione politica il tema dell’inclusione sociale, della solidarietà e dell’attenzione verso le categorie più vulnerabili.
La proposta della candidata a sostegno di Cannizzaro Sindaco: «Dovremmo seguire l’esempio di altre città italiane virtuose come Milano, Bergamo, Roma, Messina, che hanno già avviato progetti innovativi contro lo spreco alimentare grazie ai fondi previsti dalla legge Gadda»
L’assessore comunale e candidato con la lista civica “La Svolta” traccia un bilancio dell’amministrazione Falcomatà e rilancia la candidatura di Mimmo Battaglia: «La città ha ripreso a camminare, ora serve continuità per farla crescere»
Il candidato di Forza Italia con Cannizzaro sindaco punta su educazione alimentare, lotta agli sprechi e supporto alle imprese del settore food: «Serve un punto di riferimento stabile per cittadini e produttori»